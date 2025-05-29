夫婦獨立屋自家範圍建健身室都唔得？被指影響居民須拆掉 誰有道理？｜移民英國

英國漢普郡貝辛斯托克(Basingstoke)一對夫婦在自家半獨立屋的車房搭建健身房，位置既沒佔用公眾地方、沒有阻礙其他人進出，也不會發出噪音，但仍遭鄰居投訴，有關當局隨後亦要求夫婦把健身室拆掉，原因何在？

夫婦把車房位置改建為健身室

43歲的艾瑪(Emma Woodley)與伴侶保羅(Paul Willis)斥數萬英鎊，在價值44萬英鎊的半獨立屋(夫婦擁有兩邊物業)花園旁、本來的車房位置，搭建了單層的私家健身房。保羅本身經營私人教練事業，原以為在自己家園打造健身室，毋須申請規劃許可，沒料完工後遭鄰居投訴。