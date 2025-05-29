夫婦獨立屋自家範圍建健身室都唔得？被指影響居民須拆掉 誰有道理？｜移民英國

英國漢普郡貝辛斯托克(Basingstoke)一對夫婦在自家半獨立屋的車房搭建健身房，位置既沒佔用公眾地方、沒有阻礙其他人進出，也不會發出噪音，但仍遭鄰居投訴，有關當局隨後亦要求夫婦把健身室拆掉，原因何在？
夫婦把車房位置改建為健身室
43歲的艾瑪(Emma Woodley)與伴侶保羅(Paul Willis)斥數萬英鎊，在價值44萬英鎊的半獨立屋(夫婦擁有兩邊物業)花園旁、本來的車房位置，搭建了單層的私家健身房。保羅本身經營私人教練事業，原以為在自己家園打造健身室，毋須申請規劃許可，沒料完工後遭鄰居投訴。
有鄰居在投訴信中稱，該路段向來有泊車問題，車輛常違規停在路面或人行道，導致行人安全受威脅。那關夫婦的健身室甚麼事呢？原來鄰居認為，夫婦在把自家車房改建成健身室後，其座駕以及來健身的客人，就會把車泊在街上——因此會加劇區內的泊車問題，並指夫婦大屋的位置在轉角位，他們把車泊出屋外道路，勢必阻檔其他司機視線，認為遲早會發生對撞事故。
地方政府憂開不良先例 令車泊滿街
貝辛斯托克市議會以「可能引發模仿效應」為由，駁回夫婦的「後補規劃許可申請」。官員警告，若其他住戶跟進改建車房，「街道將無停車空間可用」，勒令須於6個月內拆除。但艾瑪反駁，該路段18個未分配車位中，平時至少有5至6個空位，且他們會叫客戶把車泊在其他空位，不會佔用道路，「其他鄰居在車房泊露營車或堆放雜物都沒事，為何針對我們？」並直言會拆掉健身室將影響丈夫生計。