夫婦網上訂660元一晚酒店 點知前所未見咁恐怖 似足「廢墟」嚇到幼女大哭 

很多人都試過訂酒店或民宿貨不對辦，但相信不如英國一對夫婦的遭遇那麼誇張。夫婦上網預訂了黑池(Blackpool)一間每晚房價68英鎊(約660港元)的酒店。然而當他們上周日抵達酒店時，卻看到如被炸彈炸過的廢墟，其中一間房間內滿是垃圾、廁所馬桶髒得連公廁都不如，走廊地毯同樣污糟，更有一張被張棄置的床褥。然而酒店另有解釋，令事件陷入羅生門。
住在蘇格蘭的33歲夫婦Pamela和Mark在Booking.com訂了布萊克浦海濱酒店(Blackpool Promenade Hotel)，當日帶同4名子女準備入住。他們稱從接待處拿到鑰匙幾分鐘後，就已退回鑰匙。原因是他們看到接待處對面的房間的牆上有洞、房間裡非常骯髒，嚇得他們的7歲女兒哭了起來，於是他們要求退錢，但酒店著他們向Booking.com提出。
上網訂酒店｜夫指似廢墟 妻稱乞丐也不住
最終一家人只好臨急另租酒店。Mike表示︰「我們當時心想『天啊』，我們只想看看房間，看是否適合住宿。我們沒有預期是麗思卡爾頓酒店般豪華，但它看來像被炸彈炸過的廢墟，實在太差了」，老婆Pamela異口同聲，直言「連乞丐也不會住」。
該酒店在Booking.com的評分為3.4分(滿分10分)，被評為「差勁」，其他一名評論者稱其「骯髒且充滿垃圾」。酒店發言人指，他們是一間平價酒店，酒店的設施反映了價格，但堅稱酒店房間的清潔狀況良好。酒店又指夫婦一家已入住了一晚，但夫婦有電郵可證明他們當日隨即在其他酒店訂了房。
上網訂酒店｜酒店反駁︰相中房間正在維修
令事件陷入羅生門的是，酒店稱夫婦所拍的圖片並非其真實住宿狀況，指相中那個滿布垃圾的房間，當時正「停用」維修，因為有建築工人在工作才打開房門，房間不對外開放，亦並非其他房間的狀況。Booking.com稱正調查事件。有網民表示曾住過黑池另一間酒店，情況類似，但亦有網民質疑，為何夫婦公開的不是自己獲安排入住房間的照片，而是另一間房間。