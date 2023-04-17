夫婦網上訂660元一晚酒店 點知前所未見咁恐怖 似足「廢墟」嚇到幼女大哭 

很多人都試過訂酒店或民宿貨不對辦，但相信不如英國一對夫婦的遭遇那麼誇張。夫婦上網預訂了黑池(Blackpool)一間每晚房價68英鎊(約660港元)的酒店。然而當他們上周日抵達酒店時，卻看到如被炸彈炸過的廢墟，其中一間房間內滿是垃圾、廁所馬桶髒得連公廁都不如，走廊地毯同樣污糟，更有一張被張棄置的床褥。然而酒店另有解釋，令事件陷入羅生門。

住在蘇格蘭的33歲夫婦Pamela和Mark在Booking.com訂了布萊克浦海濱酒店(Blackpool Promenade Hotel)，當日帶同4名子女準備入住。他們稱從接待處拿到鑰匙幾分鐘後，就已退回鑰匙。原因是他們看到接待處對面的房間的牆上有洞、房間裡非常骯髒，嚇得他們的7歲女兒哭了起來，於是他們要求退錢，但酒店著他們向Booking.com提出。