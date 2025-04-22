夫婦遲到半小時睇住郵輪開走　船上乘客歡呼道別(有片)

一對男女遊客在搭郵輪旅行途中，未有在指定離港時間返回船上，整船的人苦等他們半小時後，船長決定啟航。涉事男女趕到碼頭時，只能眼白白看著郵輪逐漸遠離。船上其他乘客則高聲歡呼，向遲到的兩人道別。

綜合報道，事發於本月3日，兩名遊客搭乘的是皇家加勒比郵輪旗下海洋迎風號(Rhapsody of the Seas)，地點為聖克里斯多福及尼維斯港口。由於2人下船後在啟程時間遲遲未出現，船員等候超過預定離港時間30分鐘後，決定收起登船梯並啟航，網上影片顯示，郵輪開始離岸時，一輛黑色高爾夫球車載著一男一女駛至碼頭，但兩人只能眼白白看著郵輪離去。船上乘客還不斷發出歡呼聲和口哨聲，甚至有人高喊「再見」。兩人只能神情沮喪地返回車上，隨後離開碼頭。過程被旁邊另一首郵輪上的乘客拍下並分享上網，影片在網上觀看次數已超過1,200萬次。