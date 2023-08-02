夫婦360萬賣樓搬去峇里島 1700蚊租3房大屋 仲夠錢買地起Villa實現財務自由

一個決定，令英國一對不想「為工作而生」、年僅36及35歲的夫婦，達成財務自由。夫婦於去年11月決定賣掉在英國的家，帶同3可小孩移居度假天堂印尼峇里島，以2,000英鎊(約1.99萬港元)一年，租住一個3房單位，即每月租金不足1,700港元！ 36歲的迪林(Matt Dearing)和35歲妻子唐奈利(Carlie Donnelley)原居於英國曼徹斯特，為了追求財務自由生活，毫不猶豫地以36.5萬英鎊(約363萬港元)出售了他們的3房寓所，換取印尼夏日熱辣辣的度假式生活，而且有更多時間跟3名介乎1至7歲的子女相聚。儘管親戚都認為他們「瘋了」，不相信他們真的會付諸實行，但夫婦於去年11月買了單程機票，舉家搬到峇里島烏布(Ubud)。

財務自由｜平租單位自住 花百萬買地起兩間別墅 今年3月，夫婦在峇里島找到一間每年只需2,000鎊租金的3房房屋，然後買了附近一塊1,200平方呎土地，售價為10萬鎊(約99.7萬港元)，目前正在該地建造兩座有4至5間睡房的別墅。 任職木匠的迪林表示：「(逃離營營役役生活)這是我們多年來一直想做的事情……我們去過幾次西班牙，尋找洞穴房屋」，「在英國，我幾乎沒有太多時間和孩子在一起。我每天只能在他們睡覺前陪他們大約一個小時。」他並稱，「我一直為了支付帳單和工作而活。我對峇厘島進行了很多研究，那裡全年都有旅遊業，而且天氣非常好。」他補充說，現在是「逃離每天工作10小時，有時甚至一星期做足7日的」時候，「我一直夢想接送孩子上學，現在能在這裡實現」，他並盛讚當地人非常友善。