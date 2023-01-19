失散近40年雙胞胎重聚 驚揭人生如倒模 由狗狗到兩任老婆名字都一樣 (有片)

小時候的Jim Lewis及Jim Springer。(互聯網)

雙胞胎性格會一樣嗎？孿生兄弟姊妹有心靈感應嗎？不少人都對雙胞胎的這些問題很有興趣。美國一對早於七十年代已被報道一個經典的雙胞胎例子，近日被翻炒成熱話。這對被稱為「The Jim Twins」的雙胞胎，失散39年後才重聚，驚揭不單性格、生活習慣及職業都差不多，而兄弟倆均有養狗，狗狗的名字也一樣，更離奇的是，二人各自娶妻兩次，兩任老婆的姓名都跟對方所娶的一樣！信不信由你，但這對雙胞胎當年曾接受科學研究，科學家並無得出不可信的結論。

雙胞胎｜The Jim Twins由兩家庭收養 曾接受科研測試 The Jim Twins其實在Google及YouTube也搜尋到，而多年來每隔幾年就會有網站報道或講述一次。二人生於1940年，分別名為Jim Lewis及Jim Springer，在未滿月時分別由兩個家庭收養，Lewis及Springer是領養家庭的姓氏。這對孿生兄弟的第一個巧合是，兩個家庭均為他們起名James，暱稱為Jim。 Jim兄弟同樣在明尼蘇達州成長，其中Lewis一直知道自己有個孿生兄弟，但Springer的養母就告訴他，他的兄弟出生時夭折。直至1977年，Lewis終在俄亥俄州一法院查到兄弟的聯絡方法，令二人得以在1979年2月9日重聚。當年二人曾接受電視訪問，並讓明尼蘇達大學的專家Thomas Bouchard研究，結果令Bouchard大吃一驚(flabbergasted)。Bouchard發現二人的醫療史、腦電波測試及性格測試結果，均幾乎一模一樣，而據報Bouchard叫二人自由發揮畫畫時，二人又畫出相同的東西。