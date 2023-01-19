失散近40年雙胞胎重聚 驚揭人生如倒模 由狗狗到兩任老婆名字都一樣 (有片)

雙胞胎性格會一樣嗎？孿生兄弟姊妹有心靈感應嗎？不少人都對雙胞胎的這些問題很有興趣。美國一對早於七十年代已被報道一個經典的雙胞胎例子，近日被翻炒成熱話。這對被稱為「The Jim Twins」的雙胞胎，失散39年後才重聚，驚揭不單性格、生活習慣及職業都差不多，而兄弟倆均有養狗，狗狗的名字也一樣，更離奇的是，二人各自娶妻兩次，兩任老婆的姓名都跟對方所娶的一樣！信不信由你，但這對雙胞胎當年曾接受科學研究，科學家並無得出不可信的結論。
雙胞胎｜The Jim Twins由兩家庭收養 曾接受科研測試
The Jim Twins其實在Google及YouTube也搜尋到，而多年來每隔幾年就會有網站報道或講述一次。二人生於1940年，分別名為Jim Lewis及Jim Springer，在未滿月時分別由兩個家庭收養，Lewis及Springer是領養家庭的姓氏。這對孿生兄弟的第一個巧合是，兩個家庭均為他們起名James，暱稱為Jim。
Jim兄弟同樣在明尼蘇達州成長，其中Lewis一直知道自己有個孿生兄弟，但Springer的養母就告訴他，他的兄弟出生時夭折。直至1977年，Lewis終在俄亥俄州一法院查到兄弟的聯絡方法，令二人得以在1979年2月9日重聚。當年二人曾接受電視訪問，並讓明尼蘇達大學的專家Thomas Bouchard研究，結果令Bouchard大吃一驚(flabbergasted)。Bouchard發現二人的醫療史、腦電波測試及性格測試結果，均幾乎一模一樣，而據報Bouchard叫二人自由發揮畫畫時，二人又畫出相同的東西。
雙胞胎｜The Jim Twins人生雷同 重聚前「有空虛感」
據稱，兄弟除了均被起名為James外，二人小時候家中所養的狗狗均叫Toy；求學時期二人同樣精於數學及木工，但對串字同樣沒有天分。長大後，二人的第一任妻子，同樣叫Linda，二人之後同樣離婚收場，第二任妻子同樣叫Betty。二人同樣育有一子，名字又幾乎一樣，分別取名Alan及Allan。
此外，二人同樣是重度吸煙者、同樣患有偏頭痛，座駕同樣是雪佛蘭(Chevrolet)；二人的工作性質亦相似，分別是護衛及警員；二人又愛到佛羅里達州一處海灘度假……相似之處數之不盡。據報本來以為兄弟出生時已夭折的Springer，多年來「總是有種空虛感」(always felt an emptiness)，直至跟對方重聚才消失。2017年曾有報道稱，Lewis娶了第三任妻子，名叫Sandy，並由Springer擔任伴郎。兄弟的故事每次再重提，都令網民議論紛紛，有人直呼amazing，但總也有人拒絕相信。