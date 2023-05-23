失而復得｜結婚33周年紀念鑽戒跌入馬桶沖走　13年後竟奇蹟搵番(有片)

美國明尼蘇達州一名71歲婦人，13年前遺失丈夫送給她結婚33周年的紀念鑽戒，她以為要永遠失去它，詎料幾個星期前接到一個電話，被告知原來她戒指就在400米外的一間廢水處理廠。

綜合報道，Mary Strand和75歲丈夫已經結婚46年，13年前，丈夫為紀念結婚33周年，將鑽石戒指送給她作為禮物，這隻戒指中間一粒大鑽石，由16顆小鑽石包圍，詎料某日，鑽戒由她的手跌入馬桶裡，直接被沖走，Mary當時已隨即伸手到馬桶去挖，但甚麼都無找到，她之後致電給從事清潔業務的丈夫求救，讓丈夫將整個馬桶拆去，還拍攝下水道，甚至聯絡市政工作人員檢查下水管道，可見Mary非常珍視這隻鑽介，可能都沒有獲得好消息，她以為將永遠失去它。