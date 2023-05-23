失而復得｜結婚33周年紀念鑽戒跌入馬桶沖走　13年後竟奇蹟搵番(有片)

美國明尼蘇達州一名71歲婦人，13年前遺失丈夫送給她結婚33周年的紀念鑽戒，她以為要永遠失去它，詎料幾個星期前接到一個電話，被告知原來她戒指就在400米外的一間廢水處理廠。
綜合報道，Mary Strand和75歲丈夫已經結婚46年，13年前，丈夫為紀念結婚33周年，將鑽石戒指送給她作為禮物，這隻戒指中間一粒大鑽石，由16顆小鑽石包圍，詎料某日，鑽戒由她的手跌入馬桶裡，直接被沖走，Mary當時已隨即伸手到馬桶去挖，但甚麼都無找到，她之後致電給從事清潔業務的丈夫求救，讓丈夫將整個馬桶拆去，還拍攝下水道，甚至聯絡市政工作人員檢查下水管道，可見Mary非常珍視這隻鑽介，可能都沒有獲得好消息，她以為將永遠失去它。
物主：戒指代表丈夫和我的回憶
直至數星期前，在距離Mary家約400米外的一間廢水處理廠裡，有3名工人維修機件時發現一隻鑽戒，將消息發布於社區留言板尋物主。Mary的女兒無意間看到公告，就將消息告知母親，Mary隔日就致電市議會，不過由於事隔13年，她已記不起戒指的模樣，只好將那戒指的相片傳給市議會，職員再經2名珠寶商確認，相片與工人找到的是同一隻戒指。不過，經過13年的時間，其中4粒小鑽石已經遺失，戒指也沾滿污跡，但Mary說：「好高興能失而復得，這隻戒指代表著丈夫和我的回憶，是多麼令人難忘，我不會再失去它」。