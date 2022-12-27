失聯逾10年以為已死去 英婦喜獲「聖誕奇蹟」兒子仍在生

英國一名母親與兒子失去聯絡逾10年，以為他死於新冠病毒或其他事故，料不到出現「聖誕奇蹟」；在此佳節得悉兒子在法國一間醫院留醫，仍然在生，對6月失去丈夫成為寡婦的她是最佳的聖誕禮物。
Joyce Curtis自2010年起，便無見過兒子Nicholas或與他聯絡。她最後知道的是兒子在法國和西班牙靠搭順風車周圍流浪，因近年爆發新冠疫情，她認為兒子或受到感染而死亡。 Curtis稱，「我接到電話稱他仍然在生，感到十分震驚，開心到整天在哭泣」。她指，兒子失而復得令她擁有一個開心的聖誕，特別是丈夫剛在今年6月去世，「這是一個奇蹟」。
聖誕奇蹟｜兒子2000年中失業往歐洲流浪
Nicholas在2000年中失業後，離開格拉斯哥前往歐洲其他國家流浪，他向母親說搭順風車周圍去，Curtis相信兒子曾在法國巴黎街頭露宿生活，由於太耐沒有兒子消息，2009年曾報警指兒子失蹤。一年後，接到英國駐法國的領事館通知她，Nicholas被送進醫院。Curtis當時與丈夫飛往法國探望，並帶同衣服鞋襪讓兒子出院後穿著並回到英國，豈料那是她最後一次見到兒子，之後一直沒有他的音訊。當局稱在兒子出院後，會送他搭飛機回英國，她一直在格拉斯哥等消息。這一等，直至周一才再收到英國領事館電話，指她的兒子再度入院，「我與他通電話，他看來很健康。我問他會否回家，他答會。」希望這一次Nicholas真的回家。