失聯逾10年以為已死去 英婦喜獲「聖誕奇蹟」兒子仍在生

英國一名母親與兒子失去聯絡逾10年，以為他死於新冠病毒或其他事故，料不到出現「聖誕奇蹟」；在此佳節得悉兒子在法國一間醫院留醫，仍然在生，對6月失去丈夫成為寡婦的她是最佳的聖誕禮物。

Joyce Curtis自2010年起，便無見過兒子Nicholas或與他聯絡。她最後知道的是兒子在法國和西班牙靠搭順風車周圍流浪，因近年爆發新冠疫情，她認為兒子或受到感染而死亡。 Curtis稱，「我接到電話稱他仍然在生，感到十分震驚，開心到整天在哭泣」。她指，兒子失而復得令她擁有一個開心的聖誕，特別是丈夫剛在今年6月去世，「這是一個奇蹟」。