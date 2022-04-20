失言惹議 稱行銷策略是令無知少女染毒癮 日吉野家高層涉歧視遭解僱

日本連鎖餐飲店吉野家一名高層日前在早稻田大學演講時，把向年輕女顧客行銷比喻為「令純潔少女染上毒癮」，言論涉歧視女性，亦貶低公司產品，隨即在社交網引發熱議。日本吉野家昨宣布，已於特別董事會會議上，解僱了該名高層，指其發表極其不恰當及貶低女性言論。

當地傳媒報道，日本吉野家常務董事兼企劃本部長伊東正明，於本月16日在早稻田大學一個市場行銷講座上擔任講師，講座共29堂課，收費38.5萬日圓(約2.35萬港元)，出事的是講座第一場演講。

在早稻田大學辦講座

有參加者在社交網發文，披露伊東正明在演講中聲稱，向年輕女顧客行銷就像是「令純潔少女染上毒癮」，又說「對從鄉下出來、還搞不清楚狀況的女孩，要在她還是天真純潔的時候就讓她牛丼中毒」。

伊東正明並說︰「如果(她)會讓男人請吃高級料理，那就絕對不會吃牛丼了。」伊東正明這番言論被批評侮辱女性、鄉村地區民眾甚至吉野家本身，他於演講翌日向主辦單位書面道歉，早稻田大學方面亦就事件致歉。

日本吉野家周一發聲明表示，伊東正明的言論不代表公司立場，指他想表達希望讓曾光顧的客人繼續來消費，但使用的言詞非常不恰當，從人權及性別角度來看，均不容許說出這些話；對於讓講座參加者、主辦單位及吉野家顧客感到困擾與不快，由衷致歉。

當地吉野家並臨時取消原定昨天舉行的新產品發布會。