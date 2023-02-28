失諸交臂｜英單親媽見心形薯片一口吞下　竟「吃掉」94萬元

英國一名任職超市的單親媽，日前開了一包薯片，結果發現裡面有一塊心形薯片，當時她覺得相當幸運，就帶著開懷的心情將薯片吃掉，詎料該薯片品牌正舉辦「尋找最美愛心薯片」活動，冠軍可以獲得10萬英鎊(折合約94.5萬港元)獎金，讓她立即「揼心」。
綜合報道，40歲單親媽媽Dawn Sagar於情人節(14日)當日上班，在小息時間開了一包「Walkers」薯片吃，結果吃到了一塊心形薯片，當時她覺得自己很幸運，就將心形薯片拍下後上傳到Snapchat，順道祝福朋友們情人節快樂，隨後就將薯片吃掉。
Walkers：活動未結束 大家還有機會
朋友們看到心形薯片的照片後，紛紛問Dawn Sagar「妳沒吃掉吧？」，她亦不以為然,表示已經吃掉，Dawn Sagar經朋友告知，才知道Walkers薯片於12月底開始舉辦「尋找最美愛心洋芋片」活動，據指，天然英國薯仔可能會令薯片呈心形形狀，只要在下月20日以前發現心形薯片，保存該薯片及包裝，就能夠參加活動，冠軍獎金可高達10萬英鎊。Dawn Sagar對於錯失獎金的機會當然感到「揼心」，不過後來她也釋懷。Walkers發言人則表示，對於Dawn Sagar的遭遇感到遺憾，不過強調活動還未結束，大家還有機會。