失諸交臂｜英單親媽見心形薯片一口吞下　竟「吃掉」94萬元

英國一名任職超市的單親媽，日前開了一包薯片，結果發現裡面有一塊心形薯片，當時她覺得相當幸運，就帶著開懷的心情將薯片吃掉，詎料該薯片品牌正舉辦「尋找最美愛心薯片」活動，冠軍可以獲得10萬英鎊(折合約94.5萬港元)獎金，讓她立即「揼心」。

綜合報道，40歲單親媽媽Dawn Sagar於情人節(14日)當日上班，在小息時間開了一包「Walkers」薯片吃，結果吃到了一塊心形薯片，當時她覺得自己很幸運，就將心形薯片拍下後上傳到Snapchat，順道祝福朋友們情人節快樂，隨後就將薯片吃掉。