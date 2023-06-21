鐵達尼號觀光潛艇｜氧氣料周四耗盡　專家推斷或遭遇4種可能性

美加兩國繼續在紐芬蘭對開的大西洋，海空搜索探索「鐵達尼號」殘骸時失蹤的觀光潛艇「泰坦號」(Titan)。美國海岸衛隊官員表示，已搜索2.6萬平方公里，仍未有發現，截至當地周二(20日)下午，潛艇內只餘下約40小時的氧氣量，意味供應或於周四(22日)上午耗盡。當局正爭分奪秒搜索。

美國空軍機動司令部表示，會派出三架C-17運輸機，從紐約州水牛城運送一艘商用潛艇，到紐芬蘭協助搜索。法國當局6月20日表示，將派遣一艘配備深海潛艇的船隻協助救援。當局指救援人員徹夜搜索，已將搜索範圍擴大到更深水域，部份聲納浮標有能力探測到水下3,962 米的深度，以追蹤潛艇位置。潛艇的母船，深海探險公司「海洋之門」(OceanGate Expeditions)僱用的破冰船「極地王子號」，繼續聯同加拿大偵察機及海岸衛隊搜索。



