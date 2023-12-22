失蹤6年英國青年　稱為保護母親編造迷路故事

失蹤6年後被尋回的英國青年巴迪（Alex Batty），向傳媒透露，自己虛構了在山區走了4天的故事，並指這是想避免警方追緝他的母親，但現在相信其母還是會被拘捕。 巴迪在接受英國《太陽報》訪問時，透露了自己虛構了在山區走了4天的故事。他在訪問中表示，自己大約在14至15歲的時候，對祖父及母親的遊牧生活方式產生質疑。而他表示，在自己對未來想入讀大學，因此產生了放棄在庇里牛斯山區生活的想法。他表示：「我確信這不是我未來最好的生活方式，在陰雲飄散後，我開始盤算一切，包括返回英國的利弊。我不知道與母親一起的未來會如何，然而過去幾年我大概有一個影像我會過甚麼的生活。持續的搬遷，沒有朋友，沒有社交生活。工作、工作還是工作，不用學習。這是我對繼續與母親一起的想像。」

六年間僅認識到一個朋友 他表示：「這一直都是一樣，不論在法國還是西班牙。在山上，還是途中，沒有與我同齡的人。所以當我16歲，我跟祖父說要返回英國。我媽媽很反對這想法，她是非常反政府、反疫苗，她擔心如果我返回英國，取回身份證明，我會被接受保護。她的說法是『體制的奴隸』。」巴迪指，在過去6年，就只有一個朋友，是在西班牙一間咖啡店認識一位同齡的女孩。 對於他離開時的謊言，他說：「我說了個大話，為了保護我母親及祖父。然而我認識到，他們最終還是有機會被捕。我其實沒有迷路，我確實地知道自己要怎樣走。」他形容自己行程就像兩日的行山，首先是到基揚的城鎮偽裝問路，然後前往圖盧茲。他之後在庇利牛斯山腳的路上，被一名送貨司機尋獲，並稱巴迪走了4天的故事，指當時巴迪前往圖盧茲的路上，身上有100歐元的現金，但沒有無線電話。又透露巴迪這幾日都是靠在田野或花園找到的食物充飢。