失魂港人曼谷漏行李箱含近2萬港鈔 的士司機誠實交還

一名失魂香港旅客搭的士前往泰國曼谷素萬那普機場期間，把一個行李箱漏在的士車尾箱中，的士司機發現後委託泰國警方的廣播電台幫忙尋找失主。失主最終透過泰籍友人聯絡電台，周二（22日）取回逾10萬泰銖(約2.3萬港元)失物，當中有18,500港元現金。

事件發生於本月12日晚上，該名港人於酒店外乘搭一部紅色的士前往素萬那普機場，下車後把綠色行李箱遺留在車尾箱。由於當晚前往外府且已預訂回鄉機票，63歲的士司機帕拉特於近日返曼谷後，才聯繫電台把行李箱交出。

連同手機及電腦總價值2.3萬港元 電台職員檢查行李箱發現內有18,500港元鈔票，大部份是500元鈔票，亦有一張1000元鈔票，另有3部手機及1部手提電腦，總價值逾10萬泰銖(約2.3萬港元)。失主港人的泰國友人於本月21日代為報案，經核對身份後，電台在周二安排歸還予對方。帕拉特說：「每次有人在的士遺留東西，我都打算盡快把它交回失主，之後亦曾有乘客留下手機，我亦很快交回，這是第一次有人漏了整個行李箱，更有大量貴重物品，我感到非常驚訝，亦為失主感擔心。」