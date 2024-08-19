奇特的詐騙手法！印度主婦驚揭「水泥蒜頭」充斥市場 用刀才能劈開(有片)

印度蒜頭價格飆升，馬哈拉施特拉邦(Maharashtra state)一名主婦做菜時發現，買回來的蒜頭剝不開，仔細一看才驚覺竟是水泥蒜頭！

媒體報道，一名退休警察的妻子，近日在小販攤檔買了250克蒜頭，回家後逐一剝開，但其中一顆蒜皮卻無法捽開，她就改用菜刀切開，才驚覺買到假貨。夫婦拍片，公開水泥蒜頭的詐騙手法。

水泥蒜頭重100克

報道指，水泥蒜頭與真蒜頭混在一起販售，警察妻子買回家的這一顆，約重100克，用水泥倒模製成，外層塗上白色顏料，沒仔細查看，無法分辨真偽。