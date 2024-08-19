奇特的詐騙手法！印度主婦驚揭「水泥蒜頭」充斥市場 用刀才能劈開(有片)

印度蒜頭價格飆升，馬哈拉施特拉邦(Maharashtra state)一名主婦做菜時發現，買回來的蒜頭剝不開，仔細一看才驚覺竟是水泥蒜頭！
媒體報道，一名退休警察的妻子，近日在小販攤檔買了250克蒜頭，回家後逐一剝開，但其中一顆蒜皮卻無法捽開，她就改用菜刀切開，才驚覺買到假貨。夫婦拍片，公開水泥蒜頭的詐騙手法。
水泥蒜頭重100克
報道指，水泥蒜頭與真蒜頭混在一起販售，警察妻子買回家的這一顆，約重100克，用水泥倒模製成，外層塗上白色顏料，沒仔細查看，無法分辨真偽。
水泥蒜頭危害公眾健康
在事發的馬哈拉施特拉邦阿科拉地區，蒜頭價格約為每公斤300至350盧比(約27.8至32.5港元)。「受害」退休警察表示，販售水泥蒜頭不但欺騙消費者，更可能危害公眾健康。
影片在網上瘋傳，民眾憂慮市場上充斥各種假食品，要求當局執法取締。
A shocking case has come to light from Maharashtra's Akola, where some hawkers are cheating people by selling fake garlic, which were found to be made of cement.#Garlic #cement #maharashtra #Akola pic.twitter.com/MObvrlQr5z— IndiaToday (@IndiaToday) August 18, 2024