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國際
2024-08-19 19:51:45

奇特的詐騙手法！印度主婦驚揭「水泥蒜頭」充斥市場 用刀才能劈開(有片)

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水泥蒜頭以假亂真。(互聯網)

水泥蒜頭以假亂真。(互聯網)

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印度蒜頭價格飆升，馬哈拉施特拉邦(Maharashtra state)一名主婦做菜時發現，買回來的蒜頭剝不開，仔細一看才驚覺竟是水泥蒜頭！

媒體報道，一名退休警察的妻子，近日在小販攤檔買了250克蒜頭，回家後逐一剝開，但其中一顆蒜皮卻無法捽開，她就改用菜刀切開，才驚覺買到假貨。夫婦拍片，公開水泥蒜頭的詐騙手法。

水泥蒜頭重100克

報道指，水泥蒜頭與真蒜頭混在一起販售，警察妻子買回家的這一顆，約重100克，用水泥倒模製成，外層塗上白色顏料，沒仔細查看，無法分辨真偽。

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兩顆蒜頭放在一起，若沒仔細查看，真假難分。(互聯網) 水泥蒜頭造型逼真。(互聯網) 須用刀切開水泥蒜頭。(互聯網) 水泥蒜頭竟有乾了的根部。(互聯網) 水泥蒜頭竟有乾了的根部。(互聯網)

水泥蒜頭危害公眾健康

在事發的馬哈拉施特拉邦阿科拉地區，蒜頭價格約為每公斤300350盧比(27.832.5港元)。「受害」退休警察表示，販售水泥蒜頭不但欺騙消費者，更可能危害公眾健康。

影片在網上瘋傳，民眾憂慮市場上充斥各種假食品，要求當局執法取締。

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