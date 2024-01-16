奇蹟！救護車駛過路面坑洞 一下猛晃 病逝老翁竟「復活」

印度一名80歲老翁因心臟病死亡，日前由救護車運返家鄉時，救護車駛過一個路面坑洞，猛烈搖晃，沒料竟「搖醒」了老翁，令他翻生復活，旁邊的孫兒又驚又喜。

事發在旁遮普省，80歲老翁Darshan Singh Brar以呼吸機維生4天後，醫生於上周四早上宣告他心跳停頓死亡。老翁之後被拿走呼吸機，並隨即由救護車送回約100公里外的家鄉Nising，親人得悉噩耗後忍痛為他打點後事，並準備了帳篷及食物等供親朋好友一起哀悼追思。