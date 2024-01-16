奇蹟！救護車駛過路面坑洞 一下猛晃 病逝老翁竟「復活」

印度一名80歲老翁因心臟病死亡，日前由救護車運返家鄉時，救護車駛過一個路面坑洞，猛烈搖晃，沒料竟「搖醒」了老翁，令他翻生復活，旁邊的孫兒又驚又喜。
事發在旁遮普省，80歲老翁Darshan Singh Brar以呼吸機維生4天後，醫生於上周四早上宣告他心跳停頓死亡。老翁之後被拿走呼吸機，並隨即由救護車送回約100公里外的家鄉Nising，親人得悉噩耗後忍痛為他打點後事，並準備了帳篷及食物等供親朋好友一起哀悼追思。
死過翻生｜老翁復活如奇蹟 網民︰是醫療失誤吧？
當救護車差不多到達目的地時，駛過路面一個大坑洞，就在此時，孫兒發現祖父的手部竟然郁動。他隨即發現祖父仍有心跳，救護車立即折返醫院，轉介至其家鄉的醫院後，又再轉送至Karnal的另一間相信設備較好的醫院。
孫兒對祖父「復活」喜出望外，認為是「奇蹟」，「本來準備哀悼的親朋好友轉為恭喜我們，我們也請大家享用已準備好的食物」，指希望祖父健康進一步好轉。
有當地傳媒以「奇蹟」形容事件，但有心水清網民說出重點，「這恐怕是醫療失誤多過奇蹟」。最新接收老翁的醫院亦表示，老翁活生生的有呼吸、有血壓、有脈搏，「我們不知道之前的醫院發生甚麼事，是否有技術問題還是其他原因」，但老翁情況仍然嚴重，須在深切治療部留醫。