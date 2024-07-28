熱門搜尋:
巴黎奧運 動漫節2024 香港運動員 多啦A夢 柏蔚森III 香港小姐2024 黃金海灣 機票優惠 日圓匯率走勢 租盤 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥 廖孖記
dadblk2 madblk2
返回
國際
2024-07-28 23:05:55

奈良公園遊客用大便仙貝餵鹿 鹿兒慘遭戲弄一口咬下(有片)

分享：
男子把仙貝沾上地面的鹿糞，再將大便仙貝餵給鹿兒吃。(互聯網)

男子把仙貝沾上地面的鹿糞，再將大便仙貝餵給鹿兒吃。(互聯網)

繼一名男遊客在日本奈良公園腳踢鹿隻的片段瘋傳後，社交平台「X」又流出影片，可見有遊客將鹿仙貝沾上地面的鹿糞，對著鏡頭哈哈大笑，再把「大便仙貝」餵給鹿兒吃，十分嘔心。從片段可見，鹿兒不虞有詐，大口一咬仙貝，咀嚼幾下才知「中伏」，再嗅聞「大便仙貝」即轉頭離開，不再吃第二口。鹿兒這樣遭遊客戲弄，狀甚可憐。影片在622日上傳社交帳戶，再於「X」流傳。

有日本網民周六(27)在「X」上傳影片，留言「我們追逐放置糞便鹿仙貝的中國人。虐待動物絕對不能接受」。從影片可見，有人拿著「大便鹿仙貝」，追著一對看似是母子的遊客，少年掩面躲避鏡頭，與母親看來尷尬，對著「大便鹿仙貝」也一臉厭惡。

adblk5
男子把仙貝沾上地面的鹿糞。(互聯網) 男子拿著大便仙貝哈哈大笑。(互聯網) 鹿兒不虞有詐，大口一咬仙貝。(互聯網) 鹿兒咀嚼幾下仙貝才知「中伏」。(互聯網) 鹿兒嗅聞大便仙貝。(互聯網) 鹿兒知中伏，即回過頭，不再吃。(互聯網) 日本網民拿著「大便鹿仙貝」追著一名少年。(互聯網) 少年逃避鏡頭。(互聯網) 日本網民拿著「大便鹿仙貝」追著少年的母親。(互聯網)

奈良警方加強巡邏鹿公園

另外，為了防針對奈良鹿的暴力事件重演，奈良縣警方近日對奈良公園加派警力巡邏，並呼籲遊客與鹿隻保持適當距離。奈良公園辦公室的職員亦在公園四周加強巡邏，一旦發現不當行為，會立即上前制止。

奈良公園辦公室表示，將於公園內40處地方設立看板，呼籲民眾不要接近鹿隻，以及不要餵食鹿仙貝以外的飼料。