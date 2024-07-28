奈良公園遊客用大便仙貝餵鹿 鹿兒慘遭戲弄一口咬下(有片)

繼一名男遊客在日本奈良公園腳踢鹿隻的片段瘋傳後，社交平台「X」又流出影片，可見有遊客將鹿仙貝沾上地面的鹿糞，對著鏡頭哈哈大笑，再把「大便仙貝」餵給鹿兒吃，十分嘔心。從片段可見，鹿兒不虞有詐，大口一咬仙貝，咀嚼幾下才知「中伏」，再嗅聞「大便仙貝」即轉頭離開，不再吃第二口。鹿兒這樣遭遊客戲弄，狀甚可憐。影片在6月22日上傳社交帳戶，再於「X」流傳。
有日本網民周六(27日)在「X」上傳影片，留言「我們追逐放置糞便鹿仙貝的中國人。虐待動物絕對不能接受」。從影片可見，有人拿著「大便鹿仙貝」，追著一對看似是母子的遊客，少年掩面躲避鏡頭，與母親看來尷尬，對著「大便鹿仙貝」也一臉厭惡。
奈良警方加強巡邏鹿公園
另外，為了防針對奈良鹿的暴力事件重演，奈良縣警方近日對奈良公園加派警力巡邏，並呼籲遊客與鹿隻保持適當距離。奈良公園辦公室的職員亦在公園四周加強巡邏，一旦發現不當行為，會立即上前制止。
奈良公園辦公室表示，將於公園內40處地方設立看板，呼籲民眾不要接近鹿隻，以及不要餵食鹿仙貝以外的飼料。
この🇨🇳人も入国禁止🈲するべきだ🤬#入国管理局 https://t.co/fulcG3Z24X pic.twitter.com/QxsBsUzbUB— syou (@syou10349646) July 24, 2024
鹿せんべいにウンコを付けてばら撒いていた中国人を追っ払いました。— へずまりゅう原田将大(山口県代表) (@hezuruy) July 27, 2024
動物虐待は本気で許さんからな。 pic.twitter.com/U0LgKyt0OR