奈良公園遊客用大便仙貝餵鹿 鹿兒慘遭戲弄一口咬下(有片)

繼一名男遊客在日本奈良公園腳踢鹿隻的片段瘋傳後，社交平台「X」又流出影片，可見有遊客將鹿仙貝沾上地面的鹿糞，對著鏡頭哈哈大笑，再把「大便仙貝」餵給鹿兒吃，十分嘔心。從片段可見，鹿兒不虞有詐，大口一咬仙貝，咀嚼幾下才知「中伏」，再嗅聞「大便仙貝」即轉頭離開，不再吃第二口。鹿兒這樣遭遊客戲弄，狀甚可憐。影片在6月22日上傳社交帳戶，再於「X」流傳。

有日本網民周六(27日)在「X」上傳影片，留言「我們追逐放置糞便鹿仙貝的中國人。虐待動物絕對不能接受」。從影片可見，有人拿著「大便鹿仙貝」，追著一對看似是母子的遊客，少年掩面躲避鏡頭，與母親看來尷尬，對著「大便鹿仙貝」也一臉厭惡。