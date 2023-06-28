奈良公園野鹿蜱蟲多？　專家稱野生動物很常見

日本早前爆出首宗，人類因為被蜱蟲叮咬而感染傳染病及死亡的事件。有日本網民就在社交媒站上提醒，在奈良公園與野鹿接觸時，要小心蜱蟲，因為野鹿身上的蜱蟲數量，可能是你想像中的100倍。
鹿在奈良被奉為神明的使者，根據當地的保護團體統計，去年在奈良公園棲息的鹿就有1,182隻，當中204隻雄鹿、747隻雌鹿以及231隻小鹿。而以鹿仙貝餵飼野鹿是奈良遊客必然的活動，不過在早前日本爆出首宗人類從蜱蟲感染Oz病毒死亡的事件後，有日本網民在Twitter發文提醒：「注意奈良公園的鹿！牠們身體附有大量蜱蟲！在這種狀況下，當你撫摸牠們的頭時，以為是很可愛的接觸，但不是開玩笑，那身上附有蜱蟲是你想像的100倍！與鹿接觸的同時，其實就等同與蜱蟲接觸！」在文中還附有一張鹿身體上蜱蟲的圖片。
一般預防藥在鹿身上不顯著
日本傳媒向奈良的保育團體查詢事件。團體的獸醫回應表示，奈良的鹿是野生動物，因此會有蜱蟲附身的風險。獸醫又透露，一般市場上有貓狗用以及供牛隻使用的蜱蟲預防藥，而對於鹿用的預防藥就未有公開發放。組織透露，他們過去曾將牛用的預防藥給予鹿使用，但效果並不顯著。因此組織指出，在奈良郊野的鹿，身上的蜱蟲可能會比在市區的多。
獸醫又表示，可能一些人會對於蜱蟲附在野鹿的身上覺得很驚訝，但他指出應該要有意識，明白在一般野生動物的身上，附有蜱蟲是很正常的事。因此在餵飼野鹿時，最好不要長時間的接觸甚至擁抱。
根據日本厚生勞動省的網站，有提到如果被蜱蟲叮咬，可能感染以蜱蟲作為媒介的傳染病。因此在進入可以有蜱蟲出現的草叢或灌木叢時，最好穿上長袖衫褲、完全覆蓋的鞋、帽以及手套等，盡量避免皮膚的接觸。