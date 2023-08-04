奈良東大寺建築遭破壞 大門留下貓形手指壓痕(有片)

東大寺建築的大門上，被發現留下形似一隻貓的壓痕。(互聯網)

日本奈良熱門觀光景點東大寺一處建築的大門上，被發現留下形似一隻貓的壓痕。因東大寺被列為國家重要文化遺產，警方認定如此惡搞涉嫌違法，已展開調查。

關西電視台、朝日新聞等報道，周四早上6時許，有訪客在東大寺二月堂參籠所的木製「食堂」大門上，發現形似一隻貓的壓痕，隨即通報寺方進行確認。警方在上午9時20分左右接報到場。

警方介入調查

警方表示，這壓痕長度約43厘米、寬度約30厘米，距離地面高度約140至180厘米。大門是深褐色，動物圖案的顏色則是稍淺一些，疑有人用手指在門上用力按壓造成。動物頭上有尖尖的耳朵，像是一隻貓。

二月堂參籠所建於鎌倉時代晚期，是舉行俗稱「取水」的傳統活動「修二會」的場所，在1906年被指定為國家文化遺產。警方認為，在二月堂參籠所食堂門上造成壓痕，已涉嫌違反文化財產保護法，正進行詳細調查。