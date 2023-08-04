奈良東大寺建築遭破壞 大門留下貓形手指壓痕(有片)

日本奈良熱門觀光景點東大寺一處建築的大門上，被發現留下形似一隻貓的壓痕。因東大寺被列為國家重要文化遺產，警方認定如此惡搞涉嫌違法，已展開調查。
關西電視台、朝日新聞等報道，周四早上6時許，有訪客在東大寺二月堂參籠所的木製「食堂」大門上，發現形似一隻貓的壓痕，隨即通報寺方進行確認。警方在上午9時20分左右接報到場。
警方介入調查
警方表示，這壓痕長度約43厘米、寬度約30厘米，距離地面高度約140至180厘米。大門是深褐色，動物圖案的顏色則是稍淺一些，疑有人用手指在門上用力按壓造成。動物頭上有尖尖的耳朵，像是一隻貓。
二月堂參籠所建於鎌倉時代晚期，是舉行俗稱「取水」的傳統活動「修二會」的場所，在1906年被指定為國家文化遺產。警方認為，在二月堂參籠所食堂門上造成壓痕，已涉嫌違反文化財產保護法，正進行詳細調查。
奈良・ #東大寺 の境内にある、国の重要文化財の建物の扉に、猫のような動物の形をした傷がつけられているのが見つかりました。— NHK奈良放送局 (@nhk_nara) August 3, 2023
警察は、文化財保護法違反の疑いで捜査を進めることにしています。https://t.co/m7DHh2VV1G pic.twitter.com/cbSPdqMkNi