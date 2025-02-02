奈良縣預算2.7億日圓大搞K-pop演唱會犯眾怒 縣府憂：沒錢很難請到人氣韓星

日本奈良縣政府計劃今年10月在奈良公園舉辦韓國K-pop免費演唱會，縣議會去年通過2.7億日圓(約1,355.7萬港元)預算，卻引發民眾不滿，現在可能會大幅減至7,000萬日圓(約351.5萬港元)，是原本預算的不到三分之一。

《產經新聞》報道，奈良縣知事山下真上周五(1月31日)在記者會上表示，正考慮將演唱會改為在室內舉行，把2.7億日圓預算壓縮至7000萬日圓。他表示，2月與合辦活動的南韓忠清南道知事商談後，便會作最後決定，他已告訴對方「預算可能不足1億日圓。」