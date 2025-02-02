奈良縣預算2.7億日圓大搞K-pop演唱會犯眾怒 縣府憂：沒錢很難請到人氣韓星

日本奈良縣政府計劃今年10月在奈良公園舉辦韓國K-pop免費演唱會，縣議會去年通過2.7億日圓(約1,355.7萬港元)預算，卻引發民眾不滿，現在可能會大幅減至7,000萬日圓(約351.5萬港元)，是原本預算的不到三分之一。
《產經新聞》報道，奈良縣知事山下真上周五(1月31日)在記者會上表示，正考慮將演唱會改為在室內舉行，把2.7億日圓預算壓縮至7000萬日圓。他表示，2月與合辦活動的南韓忠清南道知事商談後，便會作最後決定，他已告訴對方「預算可能不足1億日圓。」
居民擔心舉辦K-pop演唱會可能影響奈良鹿
奈良縣議會去年12月通過在奈良公園舉辦韓國K-pop免費演唱會在內的追加預算案，場地花費將由奈良縣政府負擔，舉辦一天演唱會預計花費2.7億日圓，預算如此龐大，即引發民眾批評。有居民指出，「希望把公帑用在資助養育下一代等費用上」，還有人擔心在奈良公園舉辦演唱會，會對公園的鹿群產生不良影響。
為何在奈良舉辦K-pop演唱會？
這場免費演唱會是為了慶祝2025年日韓恢復邦交60周年，由締結友好協議的奈良縣和南韓忠清南道共同策劃。雙方規劃於10月在奈良公園裡的春日野園地舉行一場K-pop演唱會，招待約9,000人入場。韓方將負責藝人的演出費用，場地搭建費用則由奈良縣負責，演出陣容有待確定。
難請一線韓星
山下真表示，場地可能會從奈良公園改為室內，這樣就不需要另外搭建舞台和架設燈光，可大減成本，但是觀眾人數也會從9,000人大減至1,500人。他擔憂，「如果觀眾變得那麼少，韓方可能會認為，很難派出一線藝人來表演。」