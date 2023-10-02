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國際
2023-10-02 23:19:32

奈良鹿疑遭保育組織虐待 致營養不良脫毛 每年死70隻

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鹿隻在特別欄舍內圈養。(互聯網)

鹿隻在特別欄舍內圈養。(互聯網)

日本奈良公園一帶的鹿是市內地標，遊客打卡的寵兒。日本《產經新聞》報道，有獸醫指控負責保護鹿隻的「奈良鹿愛護會」旗下的「鹿苑」疑長期虐待鹿群，沒給牠們優質糧食，以致牠們捱餓，平均每年有50隻雄鹿死亡。NHK則報道，連同母鹿，每年平均多達70隻死亡。

問題鹿隻被送往「特別欄舍」

該協會成立「鹿苑」來保護奈良鹿，一些破壞農作物、攻擊人類的鹿隻會被送到遠離奈良公園的「特別欄舍」安置。舍內的鹿群被圈養，不會讓民眾接觸。

奈良鹿愛護會一名獸醫指控，特別欄舍內約7成雄鹿長期處於飢餓狀態，身體虛弱，部分更有脫毛情況。這些病鹿中，每年平均約有50隻死亡。獸醫今年4月至7月對欄舍內的雄鹿進行調查，發現死亡的平均壽命僅5歲，體重約34公斤。相較於一般奈良雄鹿的平均壽命達15歲、體重約6070公斤，特別欄舍內這些雄鹿身體狀況並不正常。

鹿隻生活環境髒亂

獸醫指，協會提供給特別欄舍鹿群的，都是營養價值低的便宜飼料，導致鹿群長期營養不良，加上有遮蔽的地方不多，供水區骯髒，令鹿群面臨的居住壓力增加，這些都可能是鹿群死亡的原因。獸醫估計，鹿群在如此髒亂、營養不良的環境下至少生活了5年，特別欄舍方面無疑是「虐待動物」。

產經新聞相關報道。(互聯網) 鹿隻在特別欄舍內圈養。(互聯網) 鹿隻在特別欄舍內圈養。(互聯網) 鹿隻在特別欄舍內圈養。(互聯網)

奈良鹿愛護會解釋

奈良鹿愛護會否認虐待鹿群，強調特別欄舍內的鹿群多半是野生鹿，因此較難適應圈養環境，所以出現居住壓力大的情況。該協會指，目前欄舍內有107隻雄鹿，132隻母，雄鹿一般不習慣群居，在圈養的群居環境下，雄鹿的壓力會比母鹿大。協會強調，特別欄舍內的鹿吃得好，居住環境乾淨，工作人員以愛心照料鹿群，對被指虐待鹿群，感到憤怒。

報道指，獸醫今年8月向奈良市政府通報鹿隻疑遭虐待的情況，市府將於本月3日派獸醫前往實地調查，若發現涉及虐待動物等情況，將通報奈良地方檢察署。

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