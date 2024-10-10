奈良鹿襲擊遊人事件增2.5倍　市政府籲遠離鹿群

遊日要注意了，日本熱門景點奈良公園近期頻傳遊客遭鹿角刺傷，且事故數量比去年增加一倍之多，當地保護動物組織根據危險程度，發出三階段呼籲，呼籲遊客提高警覺，以提防鹿在例行長角時不慎傷人。

《日本放放送協會》（NHK）報道，奈良公園內飼養的鹿十分受到遊客的歡迎，但根據奈良縣相關數據顯示，僅9月份就發生43宗遊客的腳遭鹿角刺傷事故，比去年9月相比增加了2.5倍，引發關注。