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國際
2024-10-10 10:45:27

奈良鹿襲擊遊人事件增2.5倍　市政府籲遠離鹿群

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奈良鹿襲擊遊人事件增2.5倍　市政府籲遠離鹿群

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遊日要注意了，日本熱門景點奈良公園近期頻傳遊客遭鹿角刺傷，且事故數量比去年增加一倍之多，當地保護動物組織根據危險程度，發出三階段呼籲，呼籲遊客提高警覺，以提防鹿在例行長角時不慎傷人。

《日本放放送協會》（NHK）報道，奈良公園內飼養的鹿十分受到遊客的歡迎，但根據奈良縣相關數據顯示，僅9月份就發生43宗遊客的腳遭鹿角刺傷事故，比去年9月相比增加了2.5倍，引發關注。

奈良公園一名白衣男腳踢及掌摑奈良鹿，其暴行被目擊者拍到。(影片截圖) 奈良公園一名白衣男腳踢及掌摑奈良鹿，其暴行被目擊者拍到。(影片截圖) 奈良公園一名白衣男腳踢及掌摑奈良鹿，其暴行被目擊者拍到。(影片截圖) 奈良公園一名白衣男腳踢及掌摑奈良鹿，其暴行被目擊者拍到。(影片截圖) 奈良公園一名白衣男腳踢及掌摑奈良鹿，其暴行被目擊者拍到。(影片截圖) 奈良公園一名白衣男腳踢及掌摑奈良鹿，其暴行被目擊者拍到。(影片截圖) 奈良公園一名白衣男腳踢及掌摑奈良鹿，其暴行被目擊者拍到。(影片截圖)

疑內地女遊客遭撞倒

報道指出，致力鹿保護活動的「奈良的鹿愛護會」等組織不斷呼籲遊客謹慎與鹿接觸，近日更與奈良縣政府以及其他組織合作下，決定根據一年中風險高的時期，提出新的三階段呼籲，這三階段包括，因懷孕而導致情緒不穩定母鹿數量增加時的「注意」、因雄鹿長角導致危險情況可能增加的「嚴重注意」、以及「嚴重注意」情況不斷升高時的「警報」等。

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報道指出，奈良市政府將於10日起發布「嚴重注意」，並在該市各種數位公告系統呼籲遊客盡量遠離鹿群。

日本奈良公園的鹿每年吸引大量遊客到訪，但遊客遭攻擊現象屢見不鮮，日前傳出一名疑為中國內地的女遊客，遭公園內的一隻鹿突然暴衝撞倒在地，被當地志工拍下傳上網引發熱議。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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