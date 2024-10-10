奈良鹿襲擊遊人事件增2.5倍　市政府籲遠離鹿群

遊日要注意了，日本熱門景點奈良公園近期頻傳遊客遭鹿角刺傷，且事故數量比去年增加一倍之多，當地保護動物組織根據危險程度，發出三階段呼籲，呼籲遊客提高警覺，以提防鹿在例行長角時不慎傷人。
《日本放放送協會》（NHK）報道，奈良公園內飼養的鹿十分受到遊客的歡迎，但根據奈良縣相關數據顯示，僅9月份就發生43宗遊客的腳遭鹿角刺傷事故，比去年9月相比增加了2.5倍，引發關注。
疑內地女遊客遭撞倒
報道指出，致力鹿保護活動的「奈良的鹿愛護會」等組織不斷呼籲遊客謹慎與鹿接觸，近日更與奈良縣政府以及其他組織合作下，決定根據一年中風險高的時期，提出新的三階段呼籲，這三階段包括，因懷孕而導致情緒不穩定母鹿數量增加時的「注意」、因雄鹿長角導致危險情況可能增加的「嚴重注意」、以及「嚴重注意」情況不斷升高時的「警報」等。
報道指出，奈良市政府將於10日起發布「嚴重注意」，並在該市各種數位公告系統呼籲遊客盡量遠離鹿群。
日本奈良公園的鹿每年吸引大量遊客到訪，但遊客遭攻擊現象屢見不鮮，日前傳出一名疑為中國內地的女遊客，遭公園內的一隻鹿突然暴衝撞倒在地，被當地志工拍下傳上網引發熱議。
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