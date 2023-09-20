奧地利動物園白犀牛無預警失控　憤怒攻擊飼養員致1死1重傷

奧地利薩爾茨堡動物園，12日傳出意外事件，一隻白犀牛突然襲擊照顧牠的動物園員工，造成33歲的女飼養員身亡，而該名女飼養員的丈夫，當下為了保護妻子，上前驅趕犀牛，結果也遭到攻擊，身受重傷。根據薩爾茨堡警方公布消息，33歲的女飼養員在當天早晨，正在按照每天的例行事項，幫犀牛塗上驅蟲藥，但30歲的雌犀牛Yeti，卻突然發動攻擊，造成女飼養員的胸口遭到重擊，當場死亡。

身亡的飼養員平時善於和動物打交道

而在一旁的另名34歲男同事，同事也是該名女飼養員的丈夫，為了保護妻子，趕緊上前驅趕犀牛，結果自己也被襲擊，腿部嚴重骨折，至今還在住院治療。動物園發言人烏爾里克·烏爾曼（Ulrike Ulmann）指出，身亡的女飼養員對於照顧動物相當熟練，不僅非常的小心和體貼，還具有良好的判斷能力，平時和動物打交道都非常順利。動物園園長薩賓·格雷布納（Sabine Grebner）表示，目前尚不清楚犀牛為何突然失控，犀牛的圍欄在30年前就建造了，在此之前沒有發生任何意外，今後園方將會對園區的安全措施重新進行評估。薩爾茨堡動物園鑑於1961年，佔地14公頃，園區內有多達150個品種的1500隻動物，其中包括瀕危動物白犀牛，目前，園內共有4隻白犀牛，兩隻雌性雪人（Yeti）和塔米卡（Tamika）以及兩隻雄性塔穆（Tamu）和阿索斯（Athos），正和其他犀牛一同生活。由於該起意外，動物園宣布，12、13日將臨時休園，現在已經重新向遊客開放。

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