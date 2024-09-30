奧地利大選極右翼自由黨領先 創黨領導人曾有納粹背景

奧地利周日（29日）舉行國會大選，點票結果顯示，極右翼的自由黨得票領先，有望首次成為國會最大黨，顯示歐洲的極右勢力進一步上升。由於沒有單一政黨取得過半議席，總統范德貝倫要求各政黨通過談判，尋找妥協方案。不過多個政黨已經表明，拒絕與自由黨合作籌組聯合政府。
歐洲極右勢力進一步上升
當地傳媒根據已接近完成的點票結果預測，由前內政部長基克爾（Herbert Kickl）任黨主席的自由黨得票率28.8%，現任總理內哈默領導的人民黨排名第二，得票率為26.3%，傳統大黨社民黨獲得21.1%的選票，新奧地利黨得票率為9.2%，與人民黨聯合執政的綠黨獲得8.6%的選票。
多黨拒與自由黨籌組聯合政府
這次是自由黨自二戰後首次在大選中勝出。基克爾向支持者表示，他們已共同書寫奧地利歷史的新篇章，打開了新時代的大門，已經準備好與其他政黨商討籌組聯合政府。內哈默表示對於人民黨未能成為第一名感到痛心，並表示不會與自由黨組成執政聯盟。
立場疑歐親俄反移民
奧地利自由黨於1950年代由一名前納粹議員創立，該黨曾數次成為執政聯盟一部分，但在2019年一宗政治醜聞後支持度下滑，再次成在野黨，基克爾在2021年接任，並帶領該黨在今年6月歐洲議會選舉中在奧地利勝選。自由黨立場屬於疑歐派，呼籲要讓「不請自來」的外國人送回原居地，並嚴格控制邊界和採取緊急法規暫停庇護權。自由黨亦呼籲要結束對俄羅斯的制裁，並對西方向烏克蘭的軍事援助持高度批評的態度。