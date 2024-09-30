奧地利大選極右翼自由黨領先 創黨領導人曾有納粹背景

奧地利傳媒根據已接近完成的點票結果預測，由前內政部長基克爾（Herbert Kickl）任黨主席的自由黨得票率28.8%。(路透社)

奧地利周日（29日）舉行國會大選，點票結果顯示，極右翼的自由黨得票領先，有望首次成為國會最大黨，顯示歐洲的極右勢力進一步上升。由於沒有單一政黨取得過半議席，總統范德貝倫要求各政黨通過談判，尋找妥協方案。不過多個政黨已經表明，拒絕與自由黨合作籌組聯合政府。

歐洲極右勢力進一步上升

當地傳媒根據已接近完成的點票結果預測，由前內政部長基克爾（Herbert Kickl）任黨主席的自由黨得票率28.8%，現任總理內哈默領導的人民黨排名第二，得票率為26.3%，傳統大黨社民黨獲得21.1%的選票，新奧地利黨得票率為9.2%，與人民黨聯合執政的綠黨獲得8.6%的選票。