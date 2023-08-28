奧地利最美小鎮哈爾施塔特每天迎1萬人 居民示威嫌遊客太多 促限制每日人數

奧地利小鎮哈爾施塔特(Hallstatt)湖光山色如世外桃源，被封為「世界最美小鎮」，亦被聯合國教科文組織列為世界文化遺產。新冠疫情期間遊客絕跡，該鎮萬分期待遊客再度光臨，但當疫情過後旅遊復甦，居民卻大叫吃不消。人口僅過700人的哈爾施塔特在旅遊旺季，每天接待多達1萬名遊客遭塞爆。居民日前終於忍無可忍示威抗議，要求當局限制每天遊客人數，並於當地時間下午5時後禁止旅遊巴進入。

2006年韓劇《春天華爾滋》(Spring Waltz)於哈爾施塔特取景，令其於亞洲變得出名，6年後中國發展商更在廣東惠州興建山寨版；其後成為荷李活動畫電影《魔雪奇緣》「取景」靈感更是爆紅。部分居民贊同旅遊業利好哈爾施塔特經濟，不過只是遊客真是太多了，超出負荷，特別是一日遊團，由大旅遊巴載著前來。

奧地利最美小鎮｜打卡點曾豎起木板阻拍照 惹爭議後拆除

許多遊客到哈爾施塔特是尋找湖邊的自拍打卡點，背景是教堂和壯麗的阿爾卑斯山，因遊客太多造成噪音滋擾和交通擠塞。今年5月，居民豎起木板阻擋該打卡點美景成為網上熱話，但也惹來爭議，最後木板遭拆除。那時哈爾施塔特的鎮長曾表示，希望將途經該鎮的旅遊巴數目減三分一，以減遊客人數。在新冠疫情前，哈爾施塔特每年約有100萬遊客。