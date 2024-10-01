奧地利男吃迷幻蘑菇自斬生殖器 切成幾段放入罐 竟能奇蹟駁回

奧地利一名男子吃了「迷幻蘑菇」後，用斧頭將自己的生殖器斬下，更切成幾段，儲存在罐子裡……
男子自毀生殖器5小時後才獲治療
醫學期刊《Mega Journal of Surgery》近日公布這宗離奇案例。該名37歲抑鬱症男子有酗酒惡習，獨留在渡假小屋時，吃下四、五朵迷幻蘑菇，繼而出現自殘行為。他把生殖器切成幾段、放進罐子後急忙出外求助，結果被一名居民發現，將他送院治療，此時他已負傷約5小時。
男子「斷片」
奧地利菲爾德基希醫院(Hospital Feldkirch)醫生表示，男子「斷片」，無法記起事發經過。醫生指，因他曾用布料包紮傷口試圖止血，並把切下來的生殖器放入裝滿冰和泥的罐子裡，導致遭「斬件」的生殖器受細菌等污染。儘管醫療團隊已小心清潔及修復生殖器，只有一部分能接回男子的身體。
男子傷後奇蹟勃起
男子其後被安排接受精神科及泌尿科治療，其生殖器雖有組織壞死等情況，但其後逐漸好轉，勃起及排尿功能在數月後恢復。
甚麼是迷幻蘑菇？
據悉，「迷幻蘑菇」含有天然化合物「賽洛西賓」(Psilocybin)，又稱「裸蓋菇鹼」，服食後會引起幻覺，但有研究發現，這種物質對抑鬱症、焦慮症、上癮、創傷後壓力症候群(PTSD)等精神疾病具療效，原理是改變大腦血清素受體，進而改變感官、強化情緒等。
為何這名男患者會「自宮」？
報告指，奧地利男子吃了迷幻蘑菇後自殘生殖器，是第一宗與「賽洛西賓」有關的克林索爾綜合症(Klingsor syndrome)案例，這種綜合症的患者會傷害自己的生殖器官。