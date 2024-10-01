奧地利男吃迷幻蘑菇自斬生殖器 切成幾段放入罐 竟能奇蹟駁回

醫學期刊《Mega Journal of Surgery》近日公布一名奧地利男子吃了迷幻蘑菇後自斬生殖器的案例。(互聯網)

奧地利一名男子吃了「迷幻蘑菇」後，用斧頭將自己的生殖器斬下，更切成幾段，儲存在罐子裡……

男子自毀生殖器5小時後才獲治療

醫學期刊《Mega Journal of Surgery》近日公布這宗離奇案例。該名37歲抑鬱症男子有酗酒惡習，獨留在渡假小屋時，吃下四、五朵迷幻蘑菇，繼而出現自殘行為。他把生殖器切成幾段、放進罐子後急忙出外求助，結果被一名居民發現，將他送院治療，此時他已負傷約5小時。

男子「斷片」

奧地利菲爾德基希醫院(Hospital Feldkirch)醫生表示，男子「斷片」，無法記起事發經過。醫生指，因他曾用布料包紮傷口試圖止血，並把切下來的生殖器放入裝滿冰和泥的罐子裡，導致遭「斬件」的生殖器受細菌等污染。儘管醫療團隊已小心清潔及修復生殖器，只有一部分能接回男子的身體。