奧地利畫家克利姆特女性肖像逾18.4億港元天價成交 創拍賣史上第2高

這幅作品描繪克利姆特主要贊助人的女兒，她穿著一件白色輕薄紗衣，站在一幅帶有亞洲風格圖案的藍色掛氈前。蘇富比拍賣行並未透露投得這幅作品買家的身份。

6位潛在買家對這幅克利姆特在1914年至1916年間創作的「伊利沙伯‧萊德雷爾肖像」(Portrait of Elisabeth Lederer)，展開長達20分鐘的激烈競投。

奧地利畫家克利姆特(Gustav Klimt)一幅女性肖像周二(18日)在紐約拍賣會上，以2億3,640萬美元(約18億4,150萬港元)成交，成為拍賣史上成交價第2高的藝術品。

拍賣史上成交價最高的畫作，仍是據信由達文西繪製的「救世主」(Salvator Mundi)，於2017年以4億5,000萬美元(約35億港元)天價成交。

對於這次拍賣，蘇富比表示，「這種規模宏大、繪於克利姆特巔峰時期(1912至1917年)的全身貴族肖像畫是極為罕見，絕大多數已被各大博物館納入館藏」，這幅作品正是「是僅存私人收藏的兩幅受委託肖像畫之一」。

克利姆特作品之前的拍賣紀錄是由「持扇的女子」(Lady with a Fan)保持，這作品2023年在倫敦以8,530萬英鎊(約8億7,320萬港元)成交。