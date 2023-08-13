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2023-08-13 16:00:53

奧地利超市出現毒蜘蛛緊急關閉　被咬可致持續數小時「痛苦勃起」

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奧地利超市因為一隻毒蜘蛛而緊急關閉。（圖／翻攝自Krems Volunteer Fire Department）

記者彭巧蓁／綜合報道

奧地利一家超市因發現一隻有毒的巴西流浪蜘蛛（Brazilian wandering spider）而緊急關閉，因為若被這種致命生物咬傷，可能會導致男性長時間的痛苦勃起。

據《鏡報》報道，超市經理發現這隻約5厘米長，黑紅相間的爬行動物在香蕉之間移動，立刻打電話給消防局。員工們雖然已密封了裝香蕉的箱子，但蜘蛛仍然在逃。

會感到疼痛和不適

根據Live Science報道，​​巴西流浪蜘蛛的毒液會使人出現高血壓和全身疼痛的症狀，還會使男性導致持續數小時的勃起。

專門研究這種蜘蛛的萊特博士（Dr. Romulo Leite）說，勃起是針對男性的一種副作用，每個被這種蜘蛛蜇到的人都會感到疼痛和不適。也因為​​巴西流浪蜘蛛特殊的毒性，萊特博士也希望最終能夠開發出治療勃起功能障礙的藥物。

巴西流浪蜘蛛。（圖／翻攝自Paraná State Govt., Brazil）

蜘蛛毒液可以幫助不舉男性？

事實上早在2012年時，Smithsonian雜誌就提出，蜘蛛毒液可以幫助患有勃起功能障礙的男性。然而到目前為止，這個想法似乎還沒有太多科學數據來佐證。

不過這並不是巴西流浪蜘蛛第一次出現在歐洲。根據《BBC》報道，2017年5月，有人從英國超市購買的香蕉中發現了數百隻巴西流浪蜘蛛，最後這家人還被迫暫時離開房子。由於巴西流浪蜘蛛白天習慣藏匿在香蕉樹上，故又被稱為「香蕉蜘蛛」，而人們大多數都是在香蕉上發現其蹤跡。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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