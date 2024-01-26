奧地利「獸父」獲轉移至普通監獄　曾囚禁女兒性侵20多年

奧地利惡名昭彰的禁室亂倫案，涉案「獸父」弗里茨（Josef Fritzl）獲當地的法官批准，從高度設防的精神病拘留所，轉移到一般監獄。這位因為囚禁女兒長達20多年，並將女兒強姦及誕下7名子女的強姦犯，其代表律師相信未來可以爭取獲釋。
弗里茨是在2009年因為強姦及非法禁錮其女兒超過20年，而被判囚終身。他被指自1984年起，將當時18歲的女兒囚禁在一個特設的地牢內達24年，在期間弗里茨持續對女兒作出性侵，並誕下7名子女。當中4名孩子一直被困在地牢，另外3名則與弗里茨及其太太在屋內同住。案件直到2008年，一名孩子因為重病送院而被揭發。
疑患認知障礙
弗里茨目前雖然被囚禁在奧地利高設防的史泰茵監獄，不過檢控官如果不對有關轉移提出上訴，就將會被轉到一般監獄。法庭又指，弗里茨在未來仍需要每3個月進行心理治療，並需要在監獄服刑多10年。法官指：「未來任何申請有條件假釋，都需要在有重大的轉變下才能夠提出。」不過弗里茨的代表律師表示：「他（弗里茨）對結果很高興，並認為這是走上正確方向的重要一步。我有信心及絕對相信，我的委託人在可見將來會獲得釋放。」
88歲的弗里茨在上周的精神檢查後，被指患上認知障礙，其代表律師打算把他轉到療養院接受一般的照顧。