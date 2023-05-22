奧地利《魔雪奇緣》「取景地」每年湧100萬遊客 鎮長不想居民被打擾掛布條抗議

記者陳怡伶／綜合報道
有「世界上最美小鎮」之稱的奧地利哈修塔特（Hallstatt），由於被認為是迪士尼動畫電影《魔雪奇緣》的取景地，讓這個原本僅有750人的靜謐小鎮，變成每年超過100萬遊客湧入的觀光勝地。遊客都想跟美景拍照，讓當地居民不堪其擾，鎮長舒茲（Alexander Scheutz）決定在熱門自拍地架上木板，希望遊客不要聚集。
小鎮居民750人 每年湧入百萬遊客
《Euronews Travel》報道，哈修塔特1997年被聯合國教科文組織（UNESCO）列為世界文化遺產，也被認為是迪士尼動畫《魔雪奇緣》的取景地。韓劇《春日華爾滋》也在這個小鎮拍攝，吸引了全球各地的旅客到訪。鎮長舒茲告訴媒體，「我們的居民並不想被打擾」，這個只有750位居民的小鎮，疫情之前每年有超過100萬遊客湧入。隨着疫情趨緩，旅遊復甦，遊客又重新聚集在哈爾施塔特湖(Hallstätter See)畔拍照，製造的噪音讓當地居民不勝其擾。為了保護當地，舒茲日前直接在熱門拍照地點上架起木板，希望能藉此破壞風景，避免遊客聚集。
不過此舉在社群平台上引發網友的不滿，目前木板已經被拆掉，被寫着「我們住在這裏」的布條取代。事實上，為了避免過多遊客湧入，哈修塔特在2020年頒布遊客管制禁令，必須購買配額門票才能進入，每年入城巴士數量限制為1萬3000輛，且停留低於2.5小時的旅客也不能進入。
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