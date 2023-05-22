奧地利《魔雪奇緣》「取景地」每年湧100萬遊客 鎮長不想居民被打擾掛布條抗議

記者陳怡伶／綜合報道 有「世界上最美小鎮」之稱的奧地利哈修塔特（Hallstatt），由於被認為是迪士尼動畫電影《魔雪奇緣》的取景地，讓這個原本僅有750人的靜謐小鎮，變成每年超過100萬遊客湧入的觀光勝地。遊客都想跟美景拍照，讓當地居民不堪其擾，鎮長舒茲（Alexander Scheutz）決定在熱門自拍地架上木板，希望遊客不要聚集。

Un pueblo austriaco 🇦🇹 levantó una valla para impedir las #selfis de los turistas



Las autoridades del pintoresco pueblo alpino de #Hallstatt, donde viven unas 750 personas, quieren intentar evitar la visita masiva de turistas. /ju https://t.co/Mnp8TLVU2l — DW Español (@dw_espanol) May 19, 2023