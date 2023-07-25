奧巴馬夫婦私人廚師意外溺斃　聲明：他的離去讓我們心碎

奧巴馬：他是我們的一份子

麻薩諸塞州警方證實，當地時間24日在埃德加敦大池塘（Edgartown Great Pond）發現的槳板運動員屍體，就是45歲的塔法里·坎貝爾 (Tafari Campbell)。坎貝爾受僱於奧巴馬一家，當時正在參觀瑪莎葡萄園島。 意外發生時，奧巴馬一家並不在家中。奧巴馬和妻子米歇爾在一份聲明中稱坎貝爾是「我們家庭中親愛的一份子」。「當我們第一次見到他時，他是白宮一位才華橫溢的副主廚，對食物充滿創意和熱情，並且能夠將人們聚集在一起。在接下來的幾年裡，我們更了解他是一個熱情、有趣、非常善良的人，他讓我們的生活變得更加光明。」

奧巴馬在聲明中說，當他們準備離開白宮時，詢問坎貝爾是否願意接受他們的私人聘雇，而坎貝爾表示同意。 「從那時起，他就成了我們生活的一部分，他的離去讓我們心碎。」警方從23日開始搜尋失蹤的槳板運動員，在此之前一名目擊者表示，坎貝爾當時在水面上掙扎，沉入水底後就再也沒有浮出水面。搜尋工作於23日晚間暫停，24日州警方表示，一艘船上的聲納在距離海岸約30公尺、水深2.4 米公尺的地方發現了屍體。 警方稱，坎貝爾沒有穿救生衣。奧巴馬夫婦表示，坎貝爾身後留下了他的妻子和雙胞胎兒子。

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