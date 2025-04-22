奧巴馬夫婦餐廳高調約會 粉碎婚變傳言 32年婚姻之道曝光

美國前總統奧巴馬與夫人米歇爾近日被直擊在華盛頓特區的意大利高級餐廳「Osteria Mozza」甜蜜約會，以行動粉碎數月來的婚變傳言。 這對政壇模範夫妻在餐廳內滿臉笑容地向其他食客揮手致意，米歇爾身穿灰色外套搭配牛仔褲，奧巴馬則穿起黑色襯衫及外套，兩人互動自然。 目擊者表示，奧巴馬夫婦步入該間2024年開幕的餐廳時，現場傳出陣陣歡呼聲，更有顧客激動驚呼「我的天啊」。該間加州風意式料理的餐廳已成為兩人最愛，奧巴馬曾在特朗普就職典禮前夕單獨造訪，米歇爾則在去年11月在餐廳開幕兩周後，在該處舉辦過10人團隊聚餐。

二人的婚變傳言源於米歇爾1月缺席前總統卡特的葬禮，以及特朗普就職典禮，加上奧巴馬近期坦言與妻子存在「深層矛盾」，正嘗試做有趣的事修復關係。

奧巴馬︰再找不到更好的生活伴侶與朋友 奧巴馬與米歇爾於1989年在芝加哥一間律師事務所任職時邂逅，去年10月慶祝結婚32周年。奧巴馬當時在社交媒體發文：「再找不到更好的生活伴侶與朋友。」米歇爾也回應：「32年精彩歲月，感謝你始終支持我、逗我開心。」兩人更在情人節曬出擁抱自拍，奧巴馬寫道：「32年過去，你依然令我屏息。」