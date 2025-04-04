奧巴馬被指反對拜登競逐連任　兼謀另起爐灶阻賀錦麗接棒

美國前總統奧巴馬（左）被曝曾反對前副總統賀錦麗（中）參選總統。（資料照／美聯社）

兩名美國資深政治記者近日出書披露民主黨內幕，作者之一艾倫1日爆料稱，美國前總統拜登去年退選並「交棒」給 前副總統賀錦麗時，曾遭到前總統奧巴馬極力反對。

不為人知的秘密決策

據《紐約郵報》（New York Post）1日報道，美國資深政治記者艾倫（Jonathan Allen）與帕內斯（ Amie Parnes）合著的新書《戰鬥：白宮最激烈的戰鬥內幕》（暫譯，Fight: Inside the Wildest Battle for the White House）披露了民主黨一些不為人知的秘密決策。

作者之一艾倫1日在接受 MSNBC時事評論節目《Morning Joe》訪問時爆料稱，有奧巴馬（Barack Obama） 身邊的消息人士透露，奧巴馬去年曾堅決反對時任美國總統的拜登（Joe Biden） 繼續競選總統，同時也認為時任副總統的賀錦麗（Kamala Harris） 不是民主黨總統候選人的最佳人選。