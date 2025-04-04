奧巴馬被指反對拜登競逐連任　兼謀另起爐灶阻賀錦麗接棒

兩名美國資深政治記者近日出書披露民主黨內幕，作者之一艾倫1日爆料稱，美國前總統拜登去年退選並「交棒」給前副總統賀錦麗時，曾遭到前總統奧巴馬極力反對。
不為人知的秘密決策
據《紐約郵報》（New York Post）1日報道，美國資深政治記者艾倫（Jonathan Allen）與帕內斯（ Amie Parnes）合著的新書《戰鬥：白宮最激烈的戰鬥內幕》（暫譯，Fight: Inside the Wildest Battle for the White House）披露了民主黨一些不為人知的秘密決策。
作者之一艾倫1日在接受MSNBC時事評論節目《Morning Joe》訪問時爆料稱，有奧巴馬（Barack Obama）身邊的消息人士透露，奧巴馬去年曾堅決反對時任美國總統的拜登（Joe Biden）繼續競選總統，同時也認為時任副總統的賀錦麗（Kamala Harris）不是民主黨總統候選人的最佳人選。
「確實在和她作對」
據艾倫透露：「奧巴馬長期在幕後努力，試圖組織小型初選並舉行公開的選舉大會。」他強調奧巴馬「確實在和她作對」。艾倫還進一步表示，就在去年7月拜登「交棒」給賀錦麗的當天，奧巴馬在與賀錦麗通話時，拒絕支持她成為民主黨總統候選人。
報道指民主黨其他大佬均對奧巴馬的顧慮心知肚明。直到拜登宣布退選5天後，奧巴馬夫婦才透過社交平台X發布影片，公開表態支持賀錦麗，並配文稱：「我們告訴她，我們認為她會成為一位出色的美國總統，我們全力支持她。」
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