奧巴馬長女棄姓氏闖電影圈 慈父無奈：她想靠自己

奧巴馬長女瑪利亞首部自編自導的短片《心之所在》（The Heart，暫譯），早前在猶他州「日舞影展」首映。片尾演職員名單中，只顯示了她的第一個和中間名字，瑪莉亞．安（Malia Ann），刻意省略姓氏。

63歲的奧巴馬在10月29日播出的一個節目上分享，「她沒有利用奧巴馬這個姓氏。我當時心想，你覺得他們會不知道你是誰嗎？」他認為瑪利亞希望大眾能夠拋開她與奧巴馬家族的這層關係，純粹從影片本身的角度去欣賞和評判。

育有兩名女兒的奧巴馬表示，「我覺得女兒們總是刻意不去利用這方面的優勢」，並提到她們甚至不願意讓他和妻子在事業發展之路上給予幫助，「對我們而言，難就難在想給她們幫忙都不容易。我是說，她們在這些事情上既敏感又固執。」，但強調她們都「很棒」，讓他感到自豪。

瑪莉亞表示，《心之所在》是個奇怪的小故事，有點像寓言，故事講述一名男子因母親遺囑提出一項不尋常要求後，為母親逝世深感悲傷，並指「這部影片講述人世間的失去、孤獨、寬恕和遺憾」。