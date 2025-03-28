奧斯卡動畫電影洗脫黑貓污名　帶挈收容所增領養

拉脫維亞動畫電影《貓貓的奇幻漂流》(Flow)奪得今屆奧斯卡金像獎最佳動畫電影後，成為話題，受到電影主角影響，愈來愈多人關注及搜尋黑貓，似乎改變了對黑貓的看法。

《貓貓的奇幻漂流》描繪一次末日洪水來襲淹沒家園後，一隻黑貓如何在水上漂流，遇上各種不同動物夥伴，並學習和牠們共處合作、建立信任關係，整部電影沒有對白，卻在網上引起討論，但同時似乎帶來改變。長期以來，無論在東西方，黑貓都被視為不祥的象徵，迷信導致牠們更容易被忽略、不容易找到家，英國曾有團體發起國際黑貓日(National Black Cat Day)，但仍未能改變民眾的迷信觀念。現在，因為《貓貓的奇幻漂流》這部電影，卻令黑貓重新得到人們的關注，甚至有愈來愈多人開始考慮領養黑貓的趨勢。