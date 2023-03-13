奧斯卡2023｜司儀問和平獎得主馬拉拉「爛問題」被轟國恥 馬拉拉妙答獲激讚(有片)

奧斯卡頒獎禮去年驚爆男星韋史密夫(Will Smith)上台怒摑口不擇言的黑人諧星基斯洛克(Chris Rock)，今年輪到名嘴司儀基梅爾(Jimmy Kimmel)「玩大咗」，向出席典禮的諾貝爾和平獎最年輕得主馬拉拉(Malala Yousafzai)問了一條奇怪問題，而被斥為「國恥」，馬拉拉的得體回答則獲激讚。 25歲的馬拉拉監製的《Stranger at the Gate》有份角逐本屆奧斯卡最佳紀錄短片獎，55歲的基梅爾在台下訪問她時，一本正經地引述一名女支持者的提問，說「她問，你在人權及婦女教育問題上的工作充滿啟發性」，馬拉拉一臉認真地聽著，但基梅爾接下來的提問是︰「作為史上最年輕的諾貝爾和平獎得主，你認為Harry Styles有沒有向Chris Pine吐口水？」

英國男歌手Harry Styles(右)出席威尼斯影展時，疑似向同片另一男演員Chris Pine(中)吐口水，事件被稱為「口水門」。(互聯網)

奧斯卡2023｜司儀問馬拉拉「口水門」事件 遭外界鬧爆 基梅爾問的事件，被稱為「口水門」(spit-gate)，是一則去年瘋傳的八卦新聞。當時參演電影《別擔心親愛的》(Don't Worry Darling)的英國男歌手Harry Styles出席威尼斯影展時，被拍到疑似向同片另一男演員Chris Pine吐口水，引發熱議，其後Chris Pine已否認其事。 馬拉拉被問奇怪問題時的反應︰

奧斯卡2023｜馬拉拉︰I only talk about peace獲激讚 基梅爾的這一問，似乎令馬拉拉有點不知所措，但她沉默數秒後答日︰「我只談和平」(I only talk about peace)，獲得全場掌聲，基梅爾亦打圓場說，「所以你是馬拉拉，而不是其他人。這是個很好的答案」。 有報道以「奧斯卡司儀迫諾貝爾獎得主為無中生有的爭議表態(forced the Nobel Prize winner to weigh in on the nontroversy)」形容事件，不少網民亦鬧爆基梅爾不懂尊重，「我愛基梅爾，但他跟馬拉拉的互動是我看電視多年來，最惡劣及痛苦的事件之一」，「馬拉拉被基梅爾以他的笑話騷擾時，看來非常不安」，另有人甚至說「基梅爾是國恥，這位女士(馬拉拉)應受更好對待」。