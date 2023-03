奧斯卡2023｜司儀問和平獎得主馬拉拉「爛問題」被轟國恥 馬拉拉妙答獲激讚(有片)

25歲的馬拉拉監製的《Stranger at the Gate》有份角逐本屆奧斯卡最佳紀錄短片獎,55歲的基梅爾在台下訪問她時,一本正經地引述一名女支持者的提問,說「她問,你在人權及婦女教育問題上的工作充滿啟發性」,馬拉拉一臉認真地聽著,但基梅爾接下來的提問是︰「作為史上最年輕的諾貝爾和平獎得主,你認為Harry Styles有沒有向Chris Pine吐口水?」

奧斯卡2023|馬拉拉︰I only talk about peace獲激讚

基梅爾的這一問,似乎令馬拉拉有點不知所措,但她沉默數秒後答日︰「我只談和平」(I only talk about peace),獲得全場掌聲,基梅爾亦打圓場說,「所以你是馬拉拉,而不是其他人。這是個很好的答案」。

有報道以「奧斯卡司儀迫諾貝爾獎得主為無中生有的爭議表態(forced the Nobel Prize winner to weigh in on the nontroversy)」形容事件,不少網民亦鬧爆基梅爾不懂尊重,「我愛基梅爾,但他跟馬拉拉的互動是我看電視多年來,最惡劣及痛苦的事件之一」,「馬拉拉被基梅爾以他的笑話騷擾時,看來非常不安」,另有人甚至說「基梅爾是國恥,這位女士(馬拉拉)應受更好對待」。