奧斯卡影帝Cillian Murphy戴香港品牌胸針上台領獎

為演活角色每天只吃顆杏仁或一小片蘋果

斯里安梅菲已橫掃多個影壇重要獎項，包括「英國影視藝術文化學院電影獎」(BAFTA)、「第81屆金球獎」及「美國評論家選擇獎」的影帝殊榮。他為演活「原子彈之父」Oppenheimer角色，進行5個月地獄式減磅，甚至每天只吃顆杏仁或一小片蘋果，今次擊敗《大師級愛情》的畢列谷巴、《滯留生》Paul Giamatti、《美式小說》Jeffrey Wright和《Rustin》Colman Domingo奪得首度奪得奧斯卡影帝，他可說是眾望所歸。今次，在台上致詞時表示，「作為一個愛爾蘭人，能夠站在台上非常令我驕傲！」

他文特別感謝《奧本海墨》導演基斯杜化路蘭和製片Emma Thomas：「在過去 20 年裡，你們帶我經歷了最瘋狂、最令人興奮、最具創造力的旅程，我欠你們的太多了。非常感謝《奧本海默》的每一位工作人員、每一位演員，是你們讓我度過了難關。」他不忘向全球致力維持和平的人致謝：「我們製作了一部關於製造原子彈者的電影，無論好壞，我們都生活在奧本海默的世界中，因此，我想將此獻給世界各地的和平締造者。」