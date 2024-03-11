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國際
2024-03-11 13:04:00

奧斯卡2024｜影帝梅菲戴香港品牌胸針上台領獎

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奧斯卡影帝Cillian Murphy戴香港品牌胸針上台領獎

奧斯卡影帝Cillian Murphy戴香港品牌胸針上台領獎

愛爾蘭演員斯里安梅菲 (Cillian Murphy)憑《奧本海默》奧斯卡稱帝，這是他首次提名奧斯卡最佳男主角，即奪影帝。他上台領獎時，胸針成為香港傳媒及網民熱烈討論話題。

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為演活角色每天只吃顆杏仁或一小片蘋果

斯里安梅菲已橫掃多個影壇重要獎項，包括「英國影視藝術文化學院電影獎」(BAFTA)、「第81屆金球獎」及「美國評論家選擇獎」的影帝殊榮。他為演活「原子彈之父」Oppenheimer角色，進行5個月地獄式減磅，甚至每天只吃顆杏仁或一小片蘋果，今次擊敗《大師級愛情》的畢列谷巴、《滯留生》Paul Giamatti、《美式小說》Jeffrey Wright和《Rustin》Colman Domingo奪得首度奪得奧斯卡影帝，他可說是眾望所歸。今次，在台上致詞時表示，「作為一個愛爾蘭人，能夠站在台上非常令我驕傲！」

他文特別感謝《奧本海墨》導演基斯杜化路蘭和製片Emma Thomas：「在過去 20 年裡，你們帶我經歷了最瘋狂、最令人興奮、最具創造力的旅程，我欠你們的太多了。非常感謝《奧本海默》的每一位工作人員、每一位演員，是你們讓我度過了難關。」他不忘向全球致力維持和平的人致謝：「我們製作了一部關於製造原子彈者的電影，無論好壞，我們都生活在奧本海默的世界中，因此，我想將此獻給世界各地的和平締造者。」

斯里安梅菲(Cillian Murphy)大熱憑《奧本海默》(Oppenheimer)以大熱姿態首奪奧斯卡影帝。 斯里安梅菲(Cillian Murphy)憑《奧本海默》(Oppenheimer)首奪奧斯卡影帝。 奧斯卡2024，斯里安梅菲（Cillian Murphy）憑《奧本海默》成為最佳男主角 奧斯卡2024，斯里安梅菲（Cillian Murphy）憑《奧本海默》成為最佳男主角 奧斯卡2024，斯里安梅菲（Cillian Murphy）憑《奧本海默》成為最佳男主角 《奧本海默》斯里安梅菲首次獲封奧斯卡影帝。

一身打扮成討論焦點

除此之外，斯里安梅菲一身打扮亦成為討論焦點——有網民發現，原來他得獎時所佩戴的胸針是香港品牌SAUVEREIGN的高級訂製「HS14」胸針。這款黃金胸針是專為斯里安梅菲出席2024年奧斯卡頒獎典禮而設計。靈感來自斯里安梅菲在電影巨作《奧本海默》中的角色，其定製設計參考了朱利葉斯・羅伯特・奧本海默在《曼哈頓計劃》中對世界產生影響的裝置結構，象徵著強烈而無聲的寧靜力量。

有香港品牌現身奧斯卡舞台，與影帝共同分享得獎的喜悅，實在是可喜可賀。

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