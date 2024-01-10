奧斯汀因前列腺癌手術致尿道炎入院　拜登剛得知對方患癌

美國國防部長奧斯汀(Lloyd Austin)未有及時披露元旦日起入院的事件持續發酵。奧斯汀的醫生表示，奧斯汀是因為前列腺癌手術出現併發症入院，又指由於在早期發現癌症，預料奧斯汀將完全康復。白宮隨即表示，總統拜登是在醫院公布同日，才得知奧斯汀患有前列腺癌。國家安全委員會發言人柯比(John Kirby)表示，在今日之前，白宮內無人知道奧斯汀患癌的消息。

沃爾特里德國家軍事醫療中心當地周二(9日)透過國防部發表聲明，指出奧斯汀在例行身體檢查時發現前列腺癌，並在上月22日接受手術，第二天回家，但由於併發症，包括噁心以及腹部、臀部和腿部劇痛，他在元旦日再次入院，初步評估是尿道炎，並需要進一步治療。醫生又指，奧斯汀的康復繼續取得進展，雖然是一個緩慢的過程，但預計他將完全康復。而在這次住院期間，奧斯汀從未失去意識，也從未接受全身麻醉。但未有提及奧斯汀何時出院。