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國際
2024-01-10 11:15:00

奧斯汀因前列腺癌手術致尿道炎入院　拜登剛得知對方患癌

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奧斯汀因前列腺癌手術致尿道炎入院，拜登剛得知對方患癌。(資料圖片)

奧斯汀因前列腺癌手術致尿道炎入院，拜登剛得知對方患癌。(資料圖片)

美國國防部長奧斯汀(Lloyd Austin)未有及時披露元旦日起入院的事件持續發酵。奧斯汀的醫生表示，奧斯汀是因為前列腺癌手術出現併發症入院，又指由於在早期發現癌症，預料奧斯汀將完全康復。白宮隨即表示，總統拜登是在醫院公布同日，才得知奧斯汀患有前列腺癌。國家安全委員會發言人柯比(John Kirby)表示，在今日之前，白宮內無人知道奧斯汀患癌的消息。

沃爾特里德國家軍事醫療中心當地周二(9)透過國防部發表聲明，指出奧斯汀在例行身體檢查時發現前列腺癌，並在上月22日接受手術，第二天回家，但由於併發症，包括噁心以及腹部、臀部和腿部劇痛，他在元旦日再次入院，初步評估是尿道炎，並需要進一步治療。醫生又指，奧斯汀的康復繼續取得進展，雖然是一個緩慢的過程，但預計他將完全康復。而在這次住院期間，奧斯汀從未失去意識，也從未接受全身麻醉。但未有提及奧斯汀何時出院。

柯比：白宮將審議通報程序和規則。(AP)

柯比：白宮將審議通報程序和規則。(AP)

白宮將審議通報程序和規則

醫院公布同日奧斯汀入院原因後，白宮隨即表示，拜登剛得知奧斯汀患有前列腺癌。柯比表示，之前白宮內無人知道奧斯汀患癌的消息，他又指，白宮將審議相關的通報程序和規則

70歲的奧斯汀因為多日未通報住院和接受手術的情況，引發美國政界引起廣泛批評，共和黨人要求他辭職或被免職，奧斯汀日前對未有確保公眾得到適當的資訊而致歉。國防部之前指，奧斯汀無計劃辭職。白宮則表示，拜登繼續對奧斯汀充滿信心，他會繼續留任國防部長。

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