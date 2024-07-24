奧運前巴黎再爆性侵慘案　澳洲女遭5男強暴後到食肆求助(有片)

綜合報道，監視器拍下，巴黎時間20日清晨5時，一名25歲澳洲女子跑到著名的紅磨坊派對區一間土耳其烤肉店求救，她驚恐地蜷縮在店裡，衣服穿反，手裡拎著內衣，部分衣物被撕破，有女客人及店員安慰讓。未幾一名身穿白色T恤男子走進烤肉店，若無其事的輕拍那女子的背部，並開始點餐；女子則火速示意他正是加害人之一。店內一名顧客獲悉後上前質問男子，兩人發生肢體衝突，男子隨後匆忙離開餐廳。

巴黎奧運將在當地時間的7月26日舉行開幕禮，法國當局特別加派警力，確保當地治安，然而上周六(20日)有一名澳洲女子在巴黎街頭遭5名男子性侵，被發現時衣衫不整、神智不清，事件震驚社會。

據指女事主當時神智不清

警察到場後，女子告訴警方，她遭5名非裔相貌男子襲擊，並被殘酷侵害，還聲稱她的手機被偷。報道指，女子講述事發經過時神智不清，由於不懂說法文，無法提供受襲地點或詳細資訊。這名女遊客到巴黎參加音樂節，原定案發翌日離開法國回澳洲，事發後，她被送往醫院接受治療。巴黎警方表示，已就事件展開調查。巴黎警察聯盟指，調查人員將盡一切努力，將他們繩之以法。

今次並非首次有外國女遊客遭受性暴力。6月，一名年輕英國女子在巴黎市中心一年一度的街頭音樂節被強暴。她告訴警方，被幾名男子搭訕，並被帶到一處僻靜地方，在那裡被侵犯並偷走手機。據指，事件至今仍未有人被捕。