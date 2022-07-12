奧運長跑名將法拉爆幼時遭販運到英國做童工 連名字都是假的

在奧運四度奪金的英國長跑名將法拉(Mo Farah)在英國廣播公司(BBC)的紀錄片中自揭，法拉非其本姓，冒用了一名叫Mohamed Farah的男童名字，他的本名其實是Hussein Abdi Kahin。更震撼的是他冒著被取消英國公民身份風險，自爆他在9歲時從東非遭非法販運到英國，並被迫做家庭傭工 。報道指，消息傳出後英國內政部並未採取任何行動。

「我並非你們所想的人」

法拉稱，只想說出他的真實故事，不惜任何代價，「事實是我並非你們所想的人」。法拉之前說，他與父母從爆發來內戰的索馬里逃難到英國，以難民身份入境，但其父母其實從來未到過英國，他的母親和兩名兄弟現居於自行宣布脫離索馬里獨立、不獲國際承認的索馬里蘭。他4歲時父親死於內戰的流彈，並於8歲或9歲時被帶到吉布地與一個家庭同住。然後由一名他從未見過，也沒有任何關係的女子帶到英國，對方說會帶他到歐洲與親戚同住，他當時感到興奮，「我從未搭過飛機。」那女子又說，他的名字叫Mohamed，並持有假旅遊證件，他相片隔離的名字是「Mohamed Farah」。當該名女子帶他到西倫敦的寓所時，撕掉寫有他親戚資料的字條，他知道自己遇上麻煩。