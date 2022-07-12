奧運長跑名將法拉爆幼時遭販運到英國做童工 連名字都是假的

在奧運四度奪金的英國長跑名將法拉(Mo Farah)在英國廣播公司(BBC)的紀錄片中自揭，法拉非其本姓，冒用了一名叫Mohamed Farah的男童名字，他的本名其實是Hussein Abdi Kahin。更震撼的是他冒著被取消英國公民身份風險，自爆他在9歲時從東非遭非法販運到英國，並被迫做家庭傭工 。報道指，消息傳出後英國內政部並未採取任何行動。
「我並非你們所想的人」
法拉稱，只想說出他的真實故事，不惜任何代價，「事實是我並非你們所想的人」。法拉之前說，他與父母從爆發來內戰的索馬里逃難到英國，以難民身份入境，但其父母其實從來未到過英國，他的母親和兩名兄弟現居於自行宣布脫離索馬里獨立、不獲國際承認的索馬里蘭。他4歲時父親死於內戰的流彈，並於8歲或9歲時被帶到吉布地與一個家庭同住。然後由一名他從未見過，也沒有任何關係的女子帶到英國，對方說會帶他到歐洲與親戚同住，他當時感到興奮，「我從未搭過飛機。」那女子又說，他的名字叫Mohamed，並持有假旅遊證件，他相片隔離的名字是「Mohamed Farah」。當該名女子帶他到西倫敦的寓所時，撕掉寫有他親戚資料的字條，他知道自己遇上麻煩。
做家傭照顧孩子
法拉為了食物，要做那名女子的家傭和照顧孩子，還被警告若想再見到家人，就不要向其他人說。他也無機會到學校上課，直至12歲才入讀了社區學校7年級，校方被告知他是來自索馬里的難民。當時的班主任受訪時稱，他到學校時衣衫不整潔，像沒有人照顧，只懂很少英語，是一名「感情和文化疏離」的孩子。法拉的體育教師Alan Watkinson發現他接觸了田徑跑道後有所轉變，「他懂得語言似乎只有體育和運動用語」。法拉說，因為只有跑步才能令他脫離當時的生活。他最後向Watkinson坦承自己的身份，最後在社工安排下寄養在另一個索馬里家庭，「我仍然掛念真正的家人，但那時開始一切轉好了。我感到肩上的重擔落下。」
律師：英國公民身份不會被剝奪
這位長跑好手14歲時代表英國學界出戰拉脫維亞的比賽，但他並無旅遊證件，最後Watkinson協助他以Mohamed Farah名字申請英國公民身份。律師稱，法拉的英國國籍技術上是透過「欺騙和不實陳述」取得，法律上政府可剝奪其英國公民身份，惟法拉當時只是一名非常年幼的兒童，並因遭剝削被迫做童工而販運到英國，內政部取消其國籍的機會不大。法拉說，他希望大眾知道甚麼是人口販賣和奴隸，「很多人可能與我有相同經歷，而我很幸運。真正拯救我和為我帶來改變的是，我可以跑步」。