女主播直播途中「烏蠅」跌入口秒吞　獲網民激讚促加薪(有片)

美國一名女主播日前在新聞直播期間，疑似有一隻烏蠅意外跌進她口中，她為了不影響播報，就直接將「異物」吞落肚，件事被當觀眾發現後剪片上載，紛紛激讚她的專業行為，更呼籲電視台要為她加薪。

綜合報道，美國新聞台《Boston 25》一名早上新聞女主播Vanessa Welch上周在播報新聞時，疑似有一隻蒼蠅飛跌進她的口中。Vanessa為了不影響播報完全沒有一刻猶疑，當下直接將掉進口中的「異物」吞嚥下去。事件被觀眾發現後，有人將影片剪輯上載於社交平台Instagram(IG)。Vanessa處變不驚的反應，紛紛被網民激讚：「這就是專業精神」、「不，她需要加薪，她連眼睛都沒眨一下」、「沒有感到困惑，巔峰專業精神」、「她這樣真的太專業」、「很專業，真的沒有任何反應和恐懼」。