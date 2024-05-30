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國際
2024-05-30 14:43:00

女主播直播途中「烏蠅」跌入口秒吞　獲網民激讚促加薪(有片)

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女主播直播途中「烏蠅」跌入口秒吞，獲網民激讚促加薪。(IG)

女主播直播途中「烏蠅」跌入口秒吞，獲網民激讚促加薪。(IG)

美國一名女主播日前在新聞直播期間，疑似有一隻烏蠅意外跌進她口中，她為了不影響播報，就直接將「異物」吞落肚，件事被當觀眾發現後剪片上載，紛紛激讚她的專業行為，更呼籲電視台要為她加薪。

綜合報道，美國新聞台《Boston 25》一名早上新聞女主播Vanessa Welch上周在播報新聞時，疑似有一隻蒼蠅飛跌進她的口中。Vanessa為了不影響播報完全沒有一刻猶疑，當下直接將掉進口中的「異物」吞嚥下去。事件被觀眾發現後，有人將影片剪輯上載於社交平台Instagram(IG)Vanessa處變不驚的反應，紛紛被網民激讚：「這就是專業精神」、「不，她需要加薪，她連眼睛都沒眨一下」、「沒有感到困惑，巔峰專業精神」、「她這樣真的太專業」、「很專業，真的沒有任何反應和恐懼」。

Vanessa眨眼時「異物」掉下。(IG) 「異物」跌進Vanessa的口裡。(IG) Vanessa將「異物」吞下。(IG) Vanessa繼續報道新聞。(IG)

有網民認為掉落的是假眼睫毛

不過，另有眼利網民發現，掉進Vanessa口中的東西似乎並非烏蠅，而是她的其中一截假眼睫毛「看起來更像是她戴著的睫毛，而其中一條在眨眼時脫落，並掉進她口中」、「這不是假睫毛脫落嗎？」、「應該是她的一部分睫毛」。相關影片至今有逾27萬名網民點讚，對於跌進Vanessa口中的是烏蠅還是睫毛仍眾說紛云，相信只有當事人才知道。

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