女主播遊泰國 被恐怖「白色車」跟蹤 海邊跟到超市再回民宿 車上兩男一直監視(有片)

馬來西亞一名華人女主播，日前在泰國旅遊時，無意中發現一輛白色房車老是常出現，無論在海邊、超市及民宿外，都見到該車，經長時間仔細觀察，認為可不能是巧合，最終由男親友出面跟車上兩名男子對質，但不得要領，嚇得她立即換民宿，她形容事件其是人生中最恐懼的時刻。
女事主是大馬「八度空間」電視台主播劉湘靈。她近日發文發片稱，日前跟家人去泰國旅行，在行程第二日在泰國南部甲米(Krabi)，由弟弟駕車載他女友和她，一起去距民宿約5分鐘車程的便利店購物。
劉湘靈表示︰「我們3人從下車買東西，到上車都沒有發現到任何異樣；後來我們到附近的海邊兜風，我弟開始留意到有一輛形跡可疑的白色轎車，貌似不斷尾隨我們的車。」她憶述，該輛白色車之後再由海邊跟著他們，去到當日第3站——超市。奇怪的是，該輛白色車停在超市外的戶外停車場，跟她們的車只有一段小距離，而車上兩名男子遲遲沒有下車。
泰國治安｜女事主座駕故意突然U turn 可疑白車亦照跟
她弟弟愈想愈不妥，待女友及她在超市買完東西上車後，要求她們一起留意該輛白色車的動向。果然，劉湘靈的車駛離超市後，白色車又再次發動，一直尾隨，令她深信一切都不是巧合。
當時弟弟已很機警，沒有直接開車返回民宿，而是故意兜路，然後突然來一個「U turn」折返，該輛白色車亦一樣「U turn」。劉湘靈表示，「我弟當下只能猛踩油門想要甩掉對方的車」，但因3人的手機當時均上不到網，在無導航的情況下，不敢四處亂駛，只好開回民宿。
鑑於民宿內還有劉湘靈的家人，有老有嫩，她及弟弟怕引狼入室，故把車停在隔幾間屋外的位置，並用手機拍下該輛可疑白車，當時白車正停在巷尾，劉湘靈並隨即聯絡屋內男性親友。
泰國治安｜男親友跟白車男對峙 民宿員工勸別報警
3名男親友聞訊後，跑至該輛可疑白車質問車上兩名泰男，但泰男死口不認跟蹤，堅稱只是在附近找朋友。劉湘靈一方要對方去警局對質，但對方隨即「班救兵」，急召一名兇神惡煞泰男前來，並用手機拍下她們的樣子。與此同時，民宿老闆又來電叫員工別插手事件，該員工警告劉湘靈一方，若無證據證明對方跟蹤，貿然去警署會「惹麻煩」，結果在僵持了近一小時後，她們只好讓可疑泰男離開。
劉湘靈及家人因擔心對方報復，嚇得立即搬往約半小時車程外、較近市區的另一間民宿，而旅程後半部也因此事一直提心吊膽，猶幸最終無恙。她提醒民眾外遊時記得確保手機充滿電及可隨時上網，並記下報警電話，以及在閒逛及駕車時提高警惕。