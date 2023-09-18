女主播遊泰國 被恐怖「白色車」跟蹤 海邊跟到超市再回民宿 車上兩男一直監視(有片)

馬來西亞一名華人女主播，日前在泰國旅遊時，無意中發現一輛白色房車老是常出現，無論在海邊、超市及民宿外，都見到該車，經長時間仔細觀察，認為可不能是巧合，最終由男親友出面跟車上兩名男子對質，但不得要領，嚇得她立即換民宿，她形容事件其是人生中最恐懼的時刻。

女事主是大馬「八度空間」電視台主播劉湘靈。她近日發文發片稱，日前跟家人去泰國旅行，在行程第二日在泰國南部甲米(Krabi)，由弟弟駕車載他女友和她，一起去距民宿約5分鐘車程的便利店購物。

劉湘靈表示︰「我們3人從下車買東西，到上車都沒有發現到任何異樣；後來我們到附近的海邊兜風，我弟開始留意到有一輛形跡可疑的白色轎車，貌似不斷尾隨我們的車。」她憶述，該輛白色車之後再由海邊跟著他們，去到當日第3站——超市。奇怪的是，該輛白色車停在超市外的戶外停車場，跟她們的車只有一段小距離，而車上兩名男子遲遲沒有下車。