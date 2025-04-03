女乘客半空開艙門觸發警號　嚇壞成機人累航班折返(有片)

捷星航空(Jetstar)一架由印尼峇里島前往澳洲墨爾本的客機，飛行期間有一名女乘客突然企圖打開機艙門，觸發警號，嚇壞機260名乘客，飛機最終被逼折返，改乘其他航班。

綜合報道，捷星航空編號為JQ34的航班，在周一(3月31日)晚上8時20分由印尼峇里島起飛，前往澳洲墨爾本，在起飛約1個多小時後，一名女乘客突然試圖打開緊急艙門，觸發警號。有目擊者指，一名女乘客因座位問題要調位，突然就企圖打開艙門，幸其身旁一名男乘客眼明手快將她拉開。