女乘客半空開艙門觸發警號　嚇壞成機人累航班折返(有片)

捷星航空(Jetstar)一架由印尼峇里島前往澳洲墨爾本的客機，飛行期間有一名女乘客突然企圖打開機艙門，觸發警號，嚇壞機260名乘客，飛機最終被逼折返，改乘其他航班。
綜合報道，捷星航空編號為JQ34的航班，在周一(3月31日)晚上8時20分由印尼峇里島起飛，前往澳洲墨爾本，在起飛約1個多小時後，一名女乘客突然試圖打開緊急艙門，觸發警號。有目擊者指，一名女乘客因座位問題要調位，突然就企圖打開艙門，幸其身旁一名男乘客眼明手快將她拉開。
因觸發艙門警報 客機折返峇里
網上影片顯示，多名機組人員及有幾名乘客於機艙門前與一名女子爭論，有空中服務員檔在艙門前，一名男子嘗試勸阻女子不果。機長在事發後通知機上乘客，指在機艙內警示燈亮起之前，有乘客就將機艙門的把手抬起，生事者已被制服，但由於接收到艙門警報，為安全起見，飛機將要折返峇里。另有影片顯示，在飛機降落後，警員登機將涉事女乘客帶離飛機，機上乘客隨即拍手。所有乘客被安排改搭另一架航班繼續行程。
捷星航空事後證實事件，發言人表示，一名乘客在空中企圖打開機艙門並辱罵空服員，導致飛機被迫返航，公司強高，絕不姑息這種不可接受的行為發生，並將保障乘客與機組人員安全作為首要任務。