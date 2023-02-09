女乘客怕搭飛機驚到喊 暖男空少坐地拖手安慰獲like爆(有片)

美國達美航空(Delta)一名空少，近日成為無數人心目中的男神，其在機上席地而坐，拖著一名受驚女乘客的手、溫柔安慰她的照片在網上瘋傳，獲網民大讚暖男。

住在北卡羅來納州的女乘客Molly Lee，在Facebook上表揚她在機上目擊到的這位「守護天使」，形容他是航空界中的「瑰寶」。拍下該照片的Molly Lee解說稱，當時坐在她前方的另一名女乘客，「她對搭飛機非常憂慮，空少於是細心解釋她聽到的每一下聲音及機身何以起伏，甚至在她忍受不了時，坐在地上牽著她的手」，「(該空少)Floyd Dean-Shannon值得受讚揚！」