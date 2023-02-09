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國際
2023-02-09 19:54:13

女乘客怕搭飛機驚到喊 暖男空少坐地拖手安慰獲like爆(有片)

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空少坐地牽住受驚女乘客的手。(互聯網)

空少坐地牽住受驚女乘客的手。(互聯網)

美國達美航空(Delta)一名空少，近日成為無數人心目中的男神，其在機上席地而坐，拖著一名受驚女乘客的手、溫柔安慰她的照片在網上瘋傳，獲網民大讚暖男。

住在北卡羅來納州的女乘客Molly Lee，在Facebook上表揚她在機上目擊到的這位「守護天使」，形容他是航空界中的「瑰寶」。拍下該照片的Molly Lee解說稱，當時坐在她前方的另一名女乘客，「她對搭飛機非常憂慮，空少於是細心解釋她聽到的每一下聲音及機身何以起伏，甚至在她忍受不了時，坐在地上牽著她的手」，「(該空少)Floyd Dean-Shannon值得受讚揚！」

空少Floyd Dean-Shannon的舉動備受讚賞。(互聯網)

空少Floyd Dean-Shannon的舉動備受讚賞。(互聯網)

暖男空少｜安撫哭泣女乘客 細心解釋每個發問

Molly Lee說當日是1月14日，客機正由北卡州起飛，前往紐約的約翰甘迺迪國際機場，當時該名女乘客表現得很慌張，「他(空少)留意到，跟她說『我來幫你』，那是非常令人安心的。當時她在哭，他跟她說不用擔心，會絕對安全」。據稱，該名女乘客每聽到一聲響，就算是極微細的，也會驚慌的問「那是甚麼？」而空少都會詳細解釋，例如說「沒事的，那是登機橋拉走的聲音」。

空少Floyd Dean-Shannon的舉動備受讚賞。(互聯網)

空少Floyd Dean-Shannon的舉動備受讚賞。(互聯網)

暖男空少｜接受CNN專訪 空少︰最想分享愛！

Molly Lee指空少耐心地安慰該名乘客約10分鐘，「我一定要拍照，因為那太令人感動了。看見有人這樣真心的對待一名陌生人，實在太美好了」。網民亦異口同聲讚賞該位空少，形容他是英雄，「這個世界需要多些這樣的人」。

空少Floyd Dean-Shannon事後接受美國有線新聞網絡(CNN)訪問，透露他僅入職3個月，指當日見到女乘客登機不久已有點緊張，後來便上前安慰，想告訴她一切會很安全，而他最想做的事是︰分享愛。

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