女乘客把口唔收被全機舉手投票落機　網民：美國文化寫照(有片)

搭飛機時有遇到一些令人厭惡的乘客，相信大部分人都能啞忍，美國一班客機卻有兩名乘客因為吵得不可開交，亦因為兩人不肯配合導致客機遲遲未能起飛，空姐多次希望調解雙方無效，亦導致客機上其他乘客不滿，數度引起機艙混亂，竟然有人發起「舉手投票」要一名女乘客落機，結果，這名女乘客真的被投票通過落機。網民笑指，這就是美國文化的縮影。

綜合報道，事件發生於邊疆航空(Frontier Airline)一班由新澤西州飛往亞特蘭大的航班，事緣一對情侶要求空姐幫他們換位要較前位置，但遭空姐拒絕，黑衣女友就開始與空姐發生爭拗，其間一名穿灰衣女子因為不滿飛機無法起飛而譏諷黑衣女友，黑衣女友就情緒爆發破口大罵，期間其男友突然拿著紙鈔要塞給穿灰衣女子，女子將紙鈔掟向對方面上，事件便一發不可收拾。