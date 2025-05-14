女健身選手片段 竟隱藏患癌訊號「這段經歷讓我恐懼」(有片)

澳洲坎培拉的健身運動員安傑利(Kristina Angeli)，近日在社交媒體分享一段令人警剔的片段，指片中的她身體已出現一個險些令她喪命的患癌特徵。
有關片段獲得得7.4萬次瀏覽，網民紛金精火眼從片中尋找「癌跡」。
這位擁有十多年參賽經驗的健身達人，在準備比賽時，注意到耳旁有一顆異樣的痣，卻因備賽壓力將其置之不理。及至比賽結束後數月，她才為了「美觀」決定切除這顆痣。
手術前醫生警告，由於該痣靠近主要神經，可能導致左臉永久性知覺喪失，但「這僅僅是噩夢的開始」。
被輕視的痣竟是黑色素瘤
術後病理報告顯示，這顆被輕視的痣，竟是黑色素瘤——皮膚癌中最致命的類型。
雖然當時尚屬二期(未擴散至其他組織)，但手術過程遠比預期複雜。醫生不得不擴大切除範圍，並摘除頸部淋巴結進行檢測。為覆蓋創面，醫療團隊更從她左側髖部取皮進行移植，安傑利慨嘆「這段經歷讓我恐懼，卻也教會我太多了」。如今兩年過去，她定期進行皮膚檢查，並借社交平台呼籲粉絲重視皮膚異變。
黑色素瘤四期存活率僅27%
英國癌症研究中心資料顯示，二期黑色素瘤患者5年存活率為85%，而若進展至三期(擴散至鄰近組織)和四期(轉移至器官骨骼)，存活率將驟降至66%和27%。專家指出，黑色素瘤常表現為邊緣不規則、直徑超6毫米的醜陋痣粒，與正常痣有明顯差異。值得注意的是，一生中只需經歷五次曬傷，罹患黑色素瘤風險便顯著增加。英國每年因此奪命逾2,000人。