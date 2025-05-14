女健身選手片段 竟隱藏患癌訊號「這段經歷讓我恐懼」(有片)

澳洲坎培拉的健身運動員安傑利(Kristina Angeli)，近日在社交媒體分享一段令人警剔的片段，指片中的她身體已出現一個險些令她喪命的患癌特徵。

有關片段獲得得7.4萬次瀏覽，網民紛金精火眼從片中尋找「癌跡」。

這位擁有十多年參賽經驗的健身達人，在準備比賽時，注意到耳旁有一顆異樣的痣，卻因備賽壓力將其置之不理。及至比賽結束後數月，她才為了「美觀」決定切除這顆痣。

手術前醫生警告，由於該痣靠近主要神經，可能導致左臉永久性知覺喪失，但「這僅僅是噩夢的開始」。