女傭獲僱主驚喜慶生 獲贈長裙 美甲 去髮型屋  感動到哭︰我從未著過裙！

馬來西亞網紅「Elecher一粒車」李嘉嚀，日前為38歲女傭蘇米泡製連番生日驚喜，首先送她一條長裙，叫她穿上再一起去街。據報本來在跟小僱主玩耍的蘇米呆了一呆，之後開心不已說︰「我從未穿過裙！」

女傭｜傭主盛讚「100分」︰我們真的很幸運遇上了她

之後李女帶蘇米去「扮靚靚」，先去髮型屋美髮，蘇米又自爆原來她從未去過髮型屋，對經打理後的頭髮感到很高興。下一站是去化妝整假眼睫毛、美甲及享受手部及腳部按摩，期間蘇米禁不住感動得哭了。最後李女帶蘇米去餐廳吃飯慶生，可見蘇米開心地抱普兩位小僱主。

李女表示，去年買生日蛋糕給蘇米時，她說「從未試過吹生日蠟燭」，令李女決定今年讓蘇米過一個更難忘的生日。李女指平日會以「Kakak」稱呼蘇米，形容她是「100分的Kakak，指她從不計較，甚至會用自己的錢買玩具給李女的兒子，又會上YouTube學新菜式，知道李女在減肥時又學煮健康餐；另外又會天天煲湯給她喝，知道她在房間開會時，會把食物送進去怕她餓到，平日亦把孩子及狗狗照顧得非常好，「我們真的很幸運遇上了她，謝謝她幫我們減輕了很多煩惱！」