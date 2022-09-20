女僱主回家見主人房門關著 傳出「踫撞聲」驚揭女傭帶男人「融入家中」

聘用女傭外傭除要考慮薪金人工的負擔能力，還要「帶眼識傭」。新加坡一名女僱主，日前返家發現集驚嚇、污穢及離譜於一身的一幕。她先是聽到主人房傳出神秘的「踫撞聲」，不久見女傭奪門而出，向她連番道歉，而房內還有一名衣衫不整的陌生男子，嚇得女僱主大叫，又驚又氣的她更當場哭了。

新加坡《新明日報》及馬來西亞《中國報》等報道，該名斗膽帶男人到家中「開房」的34歲印度裔女傭，受僱於新加坡坎貝拉路組屋的一個4房單位。任職美容師的36歲女傭僱主沙麗妮表示，事發當日是星期日，丈夫出門辦事，而她則外出前往廟宇。她出門時見女傭仍在睡覺，但見當日是女傭的假期，便由她繼續睡，「沒想到她竟會帶男人回家」。

請女傭注意｜女傭與情郎在主人房發生關係

沙麗妮憶述，當日她去完廟宇回家時，發現主人房關了門，裡面傳出「一些碰撞聲」。女傭相信發現有人回家，很快便從房裡跑出來向沙麗妮不斷道歉，「一直說『姐姐，對不起，對不起」」。沙麗妮隨即看到房內還有一名陌生男子，頓時嚇得大叫，她見男子衣衫不整的衝出來，邊行邊穿回衣服時，更哭了起來，「我當時整個人嚇得發抖，沒法相信家中會發生這種事」。