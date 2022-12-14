女兒任空姐 連續4年聖誕都要飛 暖男爸爸每年跟上機陪伴「在空中或地上過節我都開心」 

聖誕節對西方人來說就像我們過年一樣，是每年一家人團聚共度的最重要節日，美國一名空姐連續4年的聖誕節都要上班，而她的暖男爸爸不想女兒孤單度過，每年都跟上機陪伴，一起過節。今年女兒終於不用飛，可以在地上跟爸爸歡度佳節，而爸爸就直言有女萬事足，「無論在天或地上，只要跟女兒一起我就開心」(I’m happy in the air or on the ground if I’m with my daughter)。

聖誕節｜暖男爸爸︰不忍女兒聖誕節孤伶伶在酒店 達美航空25歲空姐Pierce Vaughan於2018年的平安夜及聖誕節，都要上班，父親Hal為陪女兒，便跟她一起飛，在空中過節。這窩心舉措當時被乘客Mike Levy發現後，在網上大讚Hal是「了不起的父親」。Hal當年受訪時透露，「當想到她聖誕節孤伶伶一人在酒店房內，我和她母親就受不了」，於是他便決定以僱員家長身份，免費上機陪女兒，妻子則因要照顧寵物而留在家中。Hal說起初以為女兒不會有太大反應，「但她很開心興奮」。