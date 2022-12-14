女兒任空姐 連續4年聖誕都要飛 暖男爸爸每年跟上機陪伴「在空中或地上過節我都開心」 

聖誕節對西方人來說就像我們過年一樣，是每年一家人團聚共度的最重要節日，美國一名空姐連續4年的聖誕節都要上班，而她的暖男爸爸不想女兒孤單度過，每年都跟上機陪伴，一起過節。今年女兒終於不用飛，可以在地上跟爸爸歡度佳節，而爸爸就直言有女萬事足，「無論在天或地上，只要跟女兒一起我就開心」(I’m happy in the air or on the ground if I’m with my daughter)。
聖誕節｜暖男爸爸︰不忍女兒聖誕節孤伶伶在酒店
達美航空25歲空姐Pierce Vaughan於2018年的平安夜及聖誕節，都要上班，父親Hal為陪女兒，便跟她一起飛，在空中過節。這窩心舉措當時被乘客Mike Levy發現後，在網上大讚Hal是「了不起的父親」。Hal當年受訪時透露，「當想到她聖誕節孤伶伶一人在酒店房內，我和她母親就受不了」，於是他便決定以僱員家長身份，免費上機陪女兒，妻子則因要照顧寵物而留在家中。Hal說起初以為女兒不會有太大反應，「但她很開心興奮」。
Pierce在19至21年的聖誕也同樣要飛，爸爸亦年年跟住上機。但今年終於「守得雲開」，Pierce日前向傳媒表示，「我仍然是空姐，但我第一次聖誕放假！我非常高興終於有機會本月跟爸爸媽媽一起在南密西西比共度美好時光」，她指過去數年眨眼便過去，她實在很想在「家」中過聖誕，未有想到特定活動，只要大家一起過就行。Hal則說「無論在天或地上，只要跟女兒一起我就開心」，果然是暖男爸爸！