女兒任空姐 連續4年聖誕都要飛 暖男爸爸每年跟上機陪伴「在空中或地上過節我都開心」 

聖誕節對西方人來說就像我們過年一樣,是每年一家人團聚共度的最重要節日,美國一名空姐連續4年的聖誕節都要上班,而她的暖男爸爸不想女兒孤單度過,每年都跟上機陪伴,一起過節。今年女兒終於不用飛,可以在地上跟爸爸歡度佳節,而爸爸就直言有女萬事足,「無論在天或地上,只要跟女兒一起我就開心」(I’m happy in the air or on the ground if I’m with my daughter)。