女兒男友竟是自己一夜情對象　美國漢超崩潰要上網問意見

美國一名父親近日和女兒的男友共進午餐，卻發現對方是自己之前的一夜情對象，雖然兩人沒有當場揭穿，但這名父親事後感到非常困擾，不知道要不要向女兒坦承，於是上網發文，請求廣大網友提供建議。

原本安排「嚴肅父親」人設

據《鏡報》（The Mirror）報道，這名42歲的父親表示，自己和前妻結婚多年，有一個24歲的女兒，在前幾年結束婚姻關係後，他開始探索自己的性取向並理解到自己是雙性戀，於是他下載了專為男同志提供服務的社交軟件「Grindr」，並在上面與一名24歲的男子相談甚歡。

隨後兩人在酒吧相約見面，度過了美好的一晚後，兩人就此別過，沒有再聯絡。

一年後，他從前妻的口中得知女兒交了新男友，為了表達對孩子的關注，父親向女兒表達了「期待與妳男朋友見面」，於是三人計劃要共進午餐，為此男子還是先幫自己安排了一個「嚴肅父親」的人設，編排了一整套劇本，殊不知後來發生的事情，讓他所有的事前準備，成為比他這輩子開過的玩笑都還有趣的笑話。