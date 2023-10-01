熱門搜尋:
中秋節2023 杭州亞運 AIRSIDE MBTI 恒大 十一國慶 雙屍命案 灣仔海濱 網上熱話 流感 月餅 iPhone 15 JPEX 林作 香港夜繽紛 大閘蟹2023 綠色債券 天氣 福島核污水 好去處 逆按揭 MIRROR C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 二手樓 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 姜濤
Ad Block Ad Block
返回
國際
2023-10-01 17:00:50

女兒男友竟是自己一夜情對象　美國漢超崩潰要上網問意見

分享：

女兒男友竟是自己一夜情對象　美國漢內心交戰要向網民求意見

美國一名父親近日和女兒的男友共進午餐，卻發現對方是自己之前的一夜情對象，雖然兩人沒有當場揭穿，但這名父親事後感到非常困擾，不知道要不要向女兒坦承，於是上網發文，請求廣大網友提供建議。

原本安排「嚴肅父親」人設

據《鏡報》（The Mirror）報道，這名42歲的父親表示，自己和前妻結婚多年，有一個24歲的女兒，在前幾年結束婚姻關係後，他開始探索自己的性取向並理解到自己是雙性戀，於是他下載了專為男同志提供服務的社交軟件「Grindr」，並在上面與一名24歲的男子相談甚歡。

隨後兩人在酒吧相約見面，度過了美好的一晚後，兩人就此別過，沒有再聯絡。

一年後，他從前妻的口中得知女兒交了新男友，為了表達對孩子的關注，父親向女兒表達了「期待與妳男朋友見面」，於是三人計劃要共進午餐，為此男子還是先幫自己安排了一個「嚴肅父親」的人設，編排了一整套劇本，殊不知後來發生的事情，讓他所有的事前準備，成為比他這輩子開過的玩笑都還有趣的笑話。

對方眼神中彷彿也認出自己

到了餐廳後，男子發現女兒口中的「男友」，竟然就是自己一年前的一夜情對象，由於對方在交友軟體上使用的是假名，才沒有在事前察覺異樣，而自己在交友軟件上沒見過多少人，所以敢篤定自己沒認錯人，而且對方雖然沒說破，但眼神中彷彿也認出自己。

該名父親事後崩潰發文指出，雖然用餐的過程中，大家交談得相當愉快，但是他不知道是否該向女兒坦承兩人的關係並承認自己是雙性戀，還是要假裝沒事。

帖文一出後，引發兩派網友論戰，有人認為為了公平起見，應該要向有知情權的女兒坦承，不過也有人認為，出櫃後和女兒的關係可能會變化，為了親情和女兒的愛情，應該將這件事保密。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

十一國慶｜港鐵、戲院、太空館等優惠懶人包（am730製圖）

十一國慶｜港鐵、戲院、太空館等優惠懶人包（am730製圖） 十一國慶｜港鐵、戲院、太空館等優惠懶人包（am730製圖） 十一國慶｜港鐵、戲院、太空館等優惠懶人包（am730製圖） 十一國慶｜港鐵、戲院、太空館等優惠懶人包（am730製圖） 十一國慶｜港鐵、戲院、太空館等優惠懶人包（am730製圖） 十一國慶｜港鐵、戲院、太空館等優惠懶人包（am730製圖） 十一國慶｜港鐵、戲院、太空館等優惠懶人包（am730製圖） 十一國慶｜港鐵、戲院、太空館等優惠懶人包（am730製圖） 十一國慶｜港鐵、戲院、太空館等優惠懶人包（am730製圖） 十一國慶｜港鐵、戲院、太空館等優惠懶人包（am730製圖） 十一國慶｜港鐵、戲院、太空館等優惠懶人包（am730製圖） 十一國慶｜港鐵、戲院、太空館等優惠懶人包（am730製圖） 十一國慶｜港鐵、戲院、太空館等優惠懶人包（am730製圖）
Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受