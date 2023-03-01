女兒隱瞞8個月捐腎救父 爸爸得悉真相喊爆

25歲護士Delayne Ivanowski眼見60歲父親John逾一年前診斷出「免疫球蛋白A」(mmunoglobulin A, IgA)不足，導致免疫系統自我攻擊腎臟所受之苦，希望他可以有更好的生活遂決定捐腎。免疫球蛋白A是抗體一部分，其不足是指血液內免疫球蛋白A處於低水平或沒有，可導致免疫系統自我攻擊身體。John所患的是A型免疫球蛋白腎病變(或稱甲型免疫球蛋白腎病變)，免疫球蛋白A在腎臟積聚，導致腎衰竭。Delayne說，過去一年多來，見到父親每星期有4日要接受洗腎，每日洗腎多達5小時。

捐腎｜「已失去兒子，不想女兒有事」

John有兩名孩子，16年前被癌魔奪去兒子，一直抗拒女兒捐腎給她，擔心她會出事，他受訪時說：「我已失去兒子，若Delayne發生甚麼事，我不知如何是好。」但Delayne決心要捐出腎臟，即使不被父親允許，因如果她不捐腎，父親或要等待好幾年才獲腎臟捐贈，「他喜歡與我養的狗狗散步和奔跑，他好想做這些事，但因常要洗腎而不能」。Delayne說，沒有人應該這樣生活，「腦裡只想著一定要捐腎，我不在乎是否會觸怒他，也不在乎他會否踢我出家門或憎恨我，或餘生都不理睬我。起碼他可以活得好些，不用與洗腎機為伴」。Delayne上載了父親驚訝發現她是匿名捐贈者的片段，並眾籌手術費，稱若有6,000人每人捐1美元，便可支付她捐腎給父親的移植手術費用。