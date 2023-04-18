女兒食爆谷散落機艙空服員要大肚老婆清理 丈夫網上公審反惹負評

在加拿大打聯賽的美國棒球員 Anthony Bass日前上載懷孕妻子單獨帶著兩名分別2歲和5歲女兒搭飛機的照片，爆谷散落座位下面。他貼文稱，聯合航空的空中服務員要他懷孕22周的妻子，跪下來用手撿起兩名女兒搞到一地都是的爆谷，「你在開玩笑嗎？！？！」要大肚婆清潔似乎有點過分，但有網民認為這是父母無好好管教子女。
網上熱話｜「空中服務員不是奴隸」
一名父親網友說，他有3名孩子，與他們搭12小時飛機後，他也有清理子女留下來的一團亂，「這就是育兒」。他又指，「你會預期公園職員幫你清潔寵物糞便嗎？不會；這是你的孩子，自己負責」。有人回應這名網友稱，「那名妻子大腹便便，我懷疑你是否明白大肚婆彎腰的辛苦。」該名父親網友回答，他同情這個情況，但他的妻子會包好所有食物，例如生果和穀麥棒等，盡量令孩子不會搞到周圍都是。
他又說，他提出的爭論點是預期和權利，「空中服務員不是我們的奴隸；他們在要求下或會幫助，但不是理所當然」。另有批評者認為，「好父母會教他們孩子撿起它們，並尊重其他人」。也有曾當空中服務員的網友表示，「空中服務員職責是確保安全，不是為你或你子女清理東西。」
網上熱話｜「睇戲爆谷掉到地上會不會自己清潔戲院？」
不過，也有網友撐Bass，質疑去餐廳食飯孩子搞到一地都是食物，沒有人會要求家長清理地下。網友又指，在航班之間他們會吸塵，這是最方便快捷的方法，「我肯定全機地下還有其他碎物」。有網友則向支持空中服務員的人說，「你去戲院睇戲會不會在之後清理孩子掉到地上的食物碎。另外，不一定是孩子，我常常掉幾粒爆谷到地上，清潔工會清理。」另有網友稱，大肚婆彎腰無問題，並說最好的解決方法是不要給孩子爆谷，Bass回應稱爆谷是聯合航空提供的。他又多謝支持他的人，指聯合航空會內部處理今次事件。